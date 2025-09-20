O nouă reuniune de trap duminică, la Hipodromul Ploiești

Reuniunea „Premiul Speranţelor” are loc, duminică, pe Hipodromul Ploieşti. Aceasta va avea în program șase curse de trap. Prețul unui bilet la reuniunea de duminică este de 5 lei, copiii sub 7 ani şi persoanele cu dizabilităţi având accesul gratuit.

„Hipodromul Ploieşti găzduieşte duminică, începând cu ora 10:00, în organizarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti şi a Primăriei Municipiului Ploieşti, o nouă reuniune hipică, dedicată de data aceasta exclusiv trapului.

Va fi un eveniment cu şase curse în program şi moment principal Premiul „Hipodromul Ploieşti”, întrecere din Categoria I programată la ora 11:10.

Reuniunea va fi deschisă la ora 10:00 de Premiul Olimp, urmat de Premiul Ordonat II (10:25) şi Premiul Ortoza (10:45). Va urma principala cursă a zilei, Premiul „Hipodromul Ploieşti”, apoi a doua etapă din Campionatul Naţional FRT – Cupa Hanul Româneşti (11:35) şi, în finalul reuniunii, Premiul Orologiu (12:00).

Ca de obicei, pentru cei mai mici dintre spectatori vor fi amenajate un „fun corner” unde aceştia vor putea desena sub atenta supraveghere a angajaţilor Complex Hipodrom, dar şi, ca o noutate, o zonă dedicată activităţilor sportive (badminton, tenis de masă, minifotbal)!

Partenerii reuniunii hipice de duminică sunt: Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova, Supermarket La Cocoş, Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Prahova, Radio Prahova, Retro Cars România, Centrul de Echitaţie „Luna Horse”, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti şi Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti.

Prețul unui bilet la reuniunea de duminică este de 5 lei, copiii sub 7 ani şi persoanele cu dizabilităţi având accesul gratuit”, au transmis reprezentanții CSM Ploiești.