Petrolul l-a vrut pe Șumudică antrenor. ”M-au sunat”

Petrolul Ploiești pregătește înlocuirea lui Liviu Ciobotariu după înfrângerea de aseară, 0-3, cu Dinamo, de pe stadionul Ilie Oană.

Oficialii clubului l-au contactat deja pe Marius Șumudică pentru a-i propune preluarea echipei, după cum a mărturisit chiar antrenorul liber de contract.

„M-au sunat aseară, e adevărat. M-au sunat și azi dimineață, dar nu se pune problema. Sub nicio formă. Nu iau în calcul să rămân în fotbalul românesc. Vreau să merg în străinătate.

M-au sunat și dimineață, m-a sunat și președintele aseară (n.r. Claudiu Tudor). Din respect, am zis că mai vorbim și astăzi, dar este incomparabil (n.r. cu oferta din zona arabă). Respect clubul Petrolul, este un brand, dar în momentul de față nu se pune problema.

Probabil discutiile cu echipa saudită se închid. Șansele mele sunt de peste 60 la sută, se alege dintre doi antrenori. Să vedem, nu știu. Într-un final depinde de ce se întâmplă astăzi sau mâine, sunt bulversat. De o lună tot negociez, a fost greu până să ajungem la forma finală”, a declarat Marius Șumudică, pentru fanatik.ro.

Petrolul se alfă pe locul 14 în Superliga, cu numai 6 puncte după 9 etape. Echipa a suferit aseară a patra înfrângere consecutivă.