Petrolul, înfrângere rușinoasă cu Dinamo pe Ilie Oană

Lupii au suferit o nouă înfrângere, aseară, pe stadionul Ilie Oană. Dinamo a învins Petrolul cu scor de neprezentare: 3-0.

Meciul a început cu o coregrafie superbă a galeriei petroliste, aproape 8000 de suporteri venind la stadion să-și susțină favoriții.

Din păcate, jocul echipei ploieștene a fost unul mediocru, iar Dinamo s-a distrat cu apărarea lupilor. Cîrjan, Amstrong și Sivis au înscris în poarta petroliștilor care rămân pe locul 14, cu numai 6 puncte după 9 etape.

La finalul partidei, galeria i-a cerut demisia antrenorului Liviu Ciubotariu, care a declarat că va avea o discuție cu conducerea clubului.

”Am trăit o umilință, o rușine. Nu este ușor de digerat un 0-3 acasă. Ca joc, o primă repriză care nu anunța… Nici Dinamo nu știu dacă avea șut la poartă.

Apoi luăm gol pe o greșeală copilărească în minutul 44. Noi trebuia să riscăm. Lucrurile nu aufost deloc în regulă. Nu ne redresăm, ne apasă foarte tare. Și pe mine, și pe conducere. Îi înțeleg și pe suporteri. Le-am spus jucătorilor că trebuie să compensăm prin atitudine.

(n.r. Rămâneți sau plecați de la Petrolu?) Eu nu sunt un om care să renunțe la greu. Răbdarea nu este aliatul meu. Dacă lumea nu este mulțumită…

Indiferent de situație, acești oameni vor rămâne în inima mea. O să am o discuție cu conducerea în această seară și vedem ce va fi. Nu reușim să ne redresăm. Nu prea este răbdare. Când nu sunt rezultate, primul pleacă antrenorul.

Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. E o presiune pe staff, așa e la fotbal. Avem teamă să ducem mingea spre poartă.

La 0-0 am avut situații când trebuia să jucăm între linii. Este posibil să fie și acest stres al jucătorilor. Eu le-am spus. Au multe meciuri la prima ligă”, a spus Liviu Ciobotariu, la flash-interviu, potrivit Digisport.

