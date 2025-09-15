Argint la scrimă pentru junioarea CS Petrolul Ploiești

În weekendul 13-14 septembrie 2025, la Cluj-Napoca, s-a desfășurat competiția internațională Cupa Atlas Invictus, ajunsă deja la cea de-a cincea ediție. Aceasta a dat startul sezonului competițional de scrimă. Sportivii Clubului Sportiv Petrolul Ploiești au debutat cu dreptul, obținând chiar o medalie de argint, la categoria U11, prin Andreea Pelaghie.

- Publicitate -

Evenimentul a reunit anul acesta peste 250 de participanți – sportivi, antrenori și arbitri – din mai multe țări, printre care România, Bulgaria, Singapore, Marea Britanie, Ucraina, Serbia, Cehia și Ungaria.

„În acest week-end s-a desfaşurat la Cluj-Napoca Cupa Atlas Invictus unde 300 de sportivi din România, Ungaria, Cehia, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Anglia şi Singapore au dat startul sezonului competițional 2025-2026 la probele de floretă Copii, EFC U14 și Cadeți.

Floretiștii Clubului Sportiv Petrolul au avut o evoluție bună, iar rezultatele obținute ne dau încredere că suntem pe drumul cel bun:

Eveniment O familie din Bușteni s-a trezit cu ursul la ușă (VIDEO) Un urs a fost surprins pe camerele de supraveghere exact în fața ușii unei familii din orașul Bușteni. Speriaţi, oamenii au sunat la 112,...

- Publicitate -

– Pelaghie Andreea loc 2 U11

– Mărtișcă Andrei loc 5 U13

– Ciucur Rareș loc 6 U9

- Publicitate -

Da, sportul modelează caracterele, deoarece prin activitățile sportive se dezvoltă trăsături precum disciplina, respectul, empatia, încrederea în sine și spiritul de echipă.

De asemenea, sportul contribuie la depășirea limitelor personale și la construirea de relații pozitive cu ceilalți, având un rol educațional puternic.

Ne întoarcem în sala de antrenament mai puternici și cu dorința de a pregăti participarea la următoarele competiții.

Sport Medalii pentru TORA Karate Ploiești la CE de Karate Goju Ryu În perioada 12-14.09.2025, în Sala Constantin Jude din Timișoara, s-a desfășurat pentru prima dată în România, cea de-a 21-a ediție a Campionatului European de...

- Publicitate -

Îi felicităm pe toți și le dorim succes în continuare!!!”, au transmis reprezentanții clubului ploieștean.