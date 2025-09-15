- Publicitate -

Argint la scrimă pentru junioarea CS Petrolul Ploiești

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Lasă un comentariu

În weekendul 13-14 septembrie 2025, la Cluj-Napoca, s-a desfășurat competiția internațională Cupa Atlas Invictus, ajunsă deja la cea de-a cincea ediție. Aceasta a dat startul sezonului competițional de scrimă. Sportivii Clubului Sportiv Petrolul Ploiești au debutat cu dreptul, obținând chiar o medalie de argint, la categoria U11, prin Andreea Pelaghie.

- Publicitate -

Evenimentul a reunit anul acesta peste 250 de participanți – sportivi, antrenori și arbitri – din mai multe țări, printre care România, Bulgaria, Singapore, Marea Britanie, Ucraina, Serbia, Cehia și Ungaria.

„În acest week-end s-a desfaşurat la Cluj-Napoca Cupa Atlas Invictus unde 300 de sportivi din România, Ungaria, Cehia, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Anglia şi Singapore au dat startul sezonului competițional 2025-2026 la probele de floretă Copii, EFC U14 și Cadeți.

Floretiștii Clubului Sportiv Petrolul au avut o evoluție bună, iar rezultatele obținute ne dau încredere că suntem pe drumul cel bun:

Eveniment

O familie din Bușteni s-a trezit cu ursul la ușă (VIDEO)

Un urs a fost surprins pe camerele de supraveghere exact în fața ușii unei familii din orașul Bușteni. Speriaţi, oamenii au sunat la 112,...
- Publicitate -

– Pelaghie Andreea loc 2 U11

– Mărtișcă Andrei loc 5 U13

– Ciucur Rareș loc 6 U9

- Publicitate -

Da, sportul modelează caracterele, deoarece prin activitățile sportive se dezvoltă trăsături precum disciplina, respectul, empatia, încrederea în sine și spiritul de echipă.

De asemenea, sportul contribuie la depășirea limitelor personale și la construirea de relații pozitive cu ceilalți, având un rol educațional puternic.

Ne întoarcem în sala de antrenament mai puternici și cu dorința de a pregăti participarea la următoarele competiții.

Sport

Medalii pentru TORA Karate Ploiești la CE de Karate Goju Ryu

În perioada 12-14.09.2025, în Sala Constantin Jude din Timișoara, s-a desfășurat pentru prima dată în România, cea de-a 21-a ediție a Campionatului European de...
- Publicitate -

Îi felicităm pe toți și le dorim succes în continuare!!!”, au transmis reprezentanții clubului ploieștean.

scrima cs petrolul ploiesti cupa atlas invictus

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

10
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
Exclusiv

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

0
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

5
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
- Publicitate -

Știri noi

Sport

Medalii pentru TORA Karate Ploiești la CE de Karate Goju Ryu

0
În perioada 12-14.09.2025, în Sala Constantin Jude din Timișoara,...
Administrație

Ce se întâmplă cu licitația pentru tramvaie noi la Ploiești

0
Primăria Ploiești a organizat, în august, o licitație, pentru...
Educație

Alexia Eram vine la Zbor Hub Ploiești

0
Alexia Eram, fata Andreei Esca, vine la Zbor Hub Ploiești,...
Educație

Zeci de școli din Prahova, rămase doar structuri după comasare

0
Zeci de unități de învățământ din Prahova au fost...
Eveniment

Tânără bătută într-un club din Scorțeni de fostul concubin

0
Un prahovean a fost reținut pentru 24 de ore...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

2
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Medalii pentru TORA Karate Ploiești la CE de Karate Goju Ryu

Corina Matei -
În perioada 12-14.09.2025, în Sala Constantin Jude din Timișoara,...

Petrolul-Dinamo, meci cu grad ridicat de risc la Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Lupii Galbeni primesc luni seara vizita celor de la...

Scor de handbal la fotbal feminin! Liceenii Topolog- Prahova Ploiesti: 0-22!

Observatorul Prahovean -
Debut spectaculos în Campionatul National de Fotbal Feminin Junioare...

Sala de fitness Titan Academy, din Ploiești, își mărește echipa

Luiza Toboc -
Clubul de fitness și forță Titan Academy, din Ploiești,...
- Publicitate -

Mircea Lucescu rămâne antrenorul naționalei de fotbal

Marius Nica -
Mircea Lucescu a fost reconfirmat selecționerul naționalei de fotbal,...

Petrolul susține eliminarea unor restricții pe stadioane. Liber la bere și fumigene?

Marius Nica -
Petrolul Ploiești a anunțat într-un comunicat oficial că susține...

Măsuri de austeritate la clubul sportiv al CJ Prahova

Marius Nica -
Ionuț Urzeală, directorul Clubului Sportiv al Consiliului Județean Prahova,...

Petrolul a mai transferat doi fotbaliști

Marius Nica -
Mijlocașul ofensiv Moutir Chajia (27 ani) și fundașul central...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean