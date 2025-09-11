- Publicitate -

Sala de fitness Titan Academy, din Ploiești, își mărește echipa

Clubul de fitness și forță Titan Academy, din Ploiești, își mărește echipa. Dacă ești pasionat de fitness, ai experiență în domeniu și vrei să faci parte dintr-o echipă care inspiră și motivează oamenii să-și atingă obiectivele, atunci locul tău este alături de profesioniștii de la Titan Academy.

Tiitan Academy este un club modern de fitness, dotat cu aparatură de ultimă generație și include zone de funcțional, bodybuilding, fitness, cardio și box, studiouri de cycling și aerobic și multe altele.

Echipa  caută acum un nou coleg care să se integreze și care să-i ajute pe toți cei care trec pragul clubului să-și atingă obiectivele în materie de întreținere a corpului și sănătate.

„Dacă ești pasionat de fitness, ai experiență în domeniu și vrei să faci parte dintr-o echipă care inspiră și motivează oamenii să-și atingă obiectivele, atunci locul tău este alături de noi!

Cerințe:

  • Experiență în antrenamente personale sau de grup
  • Energie, disciplină și dorința de a ajuta clienții să evolueze
  • Atitudine pozitivă și spirit de echipă

Îți oferim:

  • Un mediu modern și profesionist
  • O comunitate activă și motivată
  • Posibilități reale de dezvoltare și recunoaștere

Trimite CV-ul tău la [email protected] și alătură-te echipei Titan Academy!”, este mesajul transmis de club. 

