- Publicitate -
Foto: sursă: FRF

Mircea Lucescu rămâne antrenorul naționalei de fotbal

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Mircea Lucescu a fost reconfirmat selecționerul naționalei de fotbal, în urma ședinței care a avut  loc, astăzi, la sediul FRF.

- Publicitate -

Lucescu va antrena naționala și la următoarele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, în ciuda rezultatelor slabe din campania de calificare.

În urma remizei din Cipru, 2-2, Lucescu declarase că va renunța la naționala de fotbal în favoarea lui Gică Hagi.

România are șanse minime să joace chiar și barajul pentru calificarea la Mondiale, deși are o grupă cu adversari considerați modești.

Național

Restricții de trafic pe DN1 București – Ploiești, la Otopeni

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, joi, menținerea restricțiilor de circulație pe DN1 București - Ploiești, pe raza localității Otopeni. Restricții...
- Publicitate -

În urma egalului din Cipru, România se află doar pe locul 3 în grupa H cu 7 puncte după 5 meciuri.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

1
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

0
Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

4
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

7
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Spectacole de teatru în cartierele din Ploiești. Programul evenimentelor

0
Proiectului „DUPĂ BLOCURI – teatru în cartiere” ajunge din...
Național

Restricții de trafic pe DN1 București – Ploiești, la Otopeni

0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
Sănătate

Dr Mihai Băican: Cum ne protejăm organismul de stres

0
Licențiat al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila,...
Eveniment

Lucrări la un bloc din Ploiești demne de cascadorii râsului

0
Intervenție demnă de cascadorii râsului astăzi în Ploiești. Angajații...
Sport

Petrolul susține eliminarea unor restricții pe stadioane. Liber la bere și fumigene?

1
Petrolul Ploiești a anunțat într-un comunicat oficial că susține...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

7
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

1
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Petrolul susține eliminarea unor restricții pe stadioane. Liber la bere și fumigene?

Marius Nica -
Petrolul Ploiești a anunțat într-un comunicat oficial că susține...

Măsuri de austeritate la clubul sportiv al CJ Prahova

Marius Nica -
Ionuț Urzeală, directorul Clubului Sportiv al Consiliului Județean Prahova,...

Petrolul a mai transferat doi fotbaliști

Marius Nica -
Mijlocașul ofensiv Moutir Chajia (27 ani) și fundașul central...

Aur la șah pentru fetele Clubului Sportiv Universitar Ploiești

Observatorul Prahovean -
Ploieștiul strălucește pe podium: aur pentru fetele de la...
- Publicitate -

Din nou medalii pentru gimnastica ritmică de la CSM Ploiești

Corina Matei -
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, a avut loc, la Ghimbav,...

Bilete pentru meciurile cu Dinamo și Rapid

Roxana Tănase -
„Lupii” au un moment de respiro, fără confruntări în...

Secția de Șah a Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, rezultate de excepție

Roxana Tănase -
Sportivii Secției de Șah din cadrul Clubului Sportiv Petrolul...

Petrolul a adus un jucător antrenat de un ploieștean în Elveția

Marius Nica -
FC Petrolul a ajuns la un acord cu fotbalistul...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean