Mircea Lucescu rămâne antrenorul naționalei de fotbal

Mircea Lucescu a fost reconfirmat selecționerul naționalei de fotbal, în urma ședinței care a avut loc, astăzi, la sediul FRF.

Lucescu va antrena naționala și la următoarele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, în ciuda rezultatelor slabe din campania de calificare.

În urma remizei din Cipru, 2-2, Lucescu declarase că va renunța la naționala de fotbal în favoarea lui Gică Hagi.

România are șanse minime să joace chiar și barajul pentru calificarea la Mondiale, deși are o grupă cu adversari considerați modești.

În urma egalului din Cipru, România se află doar pe locul 3 în grupa H cu 7 puncte după 5 meciuri.