Petrolul susține eliminarea unor restricții pe stadioane. Liber la bere și fumigene?

Petrolul Ploiești a anunțat într-un comunicat oficial că susține modificarea Legii 4/2008 privind eliminarea unor restricții impuse pe stadioane. Clubul invocă ”necesitățile suporterilor pentru îmbunătățirea atmosferei pe arenele sportive”.

”Suntem de acord cu adoptarea unor măsuri aliniate la ceea ce se întâmplă în competițiile din Vestul Europei, care să contribuie la creșterea spectacolului, dar și la protejarea drepturilor suporterilor” se arată în comunicatul clubului.

Astfel, printre măsurile pe care le susține FC Petrolul Ploiești de numără:

– comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimentele sportive;

– eliminarea zonei-tampon de pe stadioane, astfel încât capacitatea arenei să fie de 100%

– facilități dedicate pentru fanii cu nevoi speciale;

– eliminarea interdicției pe arene pentru fani, până la pronunțarea instanței;

– permiterea utilizării materialelor pirotehnice în mediu controlat.

”Considerăm că spectacolul din teren trebuie să fie completat cu cel din tribune, asa încât sperăm ca noua lege să fie adoptată cât mai curând și să vină cu o nouă abordare și cu o nouă deschidere către fani„ este mesajul conducerii clubului.

