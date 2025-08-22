Mihaela Trifoi, CSU Ploiești, vicecampioană națională de șah

Mihaela Trifoi, șahista legitimată la Clubul Sportiv Universitar Ploiești, a devenit vicecampioană națională, obținând medalia de argint la Finalele Campionatelor Naționale de Tineret.

În perioada 10 – 17 august, la București, s-au organizat Finalele Campionatelor Naționale de Tineret la șah. Sportiva de înaltă performanță, Mihaela Trifoi, legitimată la Clubul Sportiv Universitar Ploiești, condus de directorul Octavian Bădiceanu, a obținut un rezultat foarte bun, reușind să cucerească medalia de argint, la categoria Fete 20 ani, într-o competiție foarte strânsă cu jucătoare valoroase. Mihaela este antrenată în cadrul clubului de Constantin Țurlea, cel care se ocupă îndeaproape de pregătirea sportivei.

La finalul Campionatelor Naționale, după cele nouă partide, podiumul a arătat asfel: Medalie de aur pentru Luciana Stan – Diamond București cu 7 puncte din cele 9 partide disputate, medalia de argint pentru Mihaela Trifoi – CS Universitar Ploiești cu 6,5 puncte, iar podiumul a fost completat de Alexia Hoancă – CS Universitar de Șah București cu 6 puncte.

Sprijinul sponsorilor, esențial în succesul sportivilor

De remarcat este faptul că participarea a fost posibilă datorită Supermarket La Cocoș – care investește în performanță. Fără sprijinul oferit de Supermarket La Cocoș nu se putea efectua participarea la Finalele Campionatelor Naționale.

„De când Supermarket La Cocoș și Observatorul Prahovean sunt alături de noi, sportivii de înaltă performanță au alte obiective și noi orizonturi! Știu bine ce au de făcut iar problemele de participare la cele mai importante Campionate Naționale au început să dispară. Și asta se vede, atât în partidele de șah, cât și în viața de zi cu zi. Mulțumim mult partenerilor Supermarket La Cocoș, Grupului Observatorul Prahovean și Prahova Business pentru sprijinul acordat.

Medalia de argint pe care Mihaela a obținut-o îi aduce calificarea la Campionatele Mondiale și Campionatele Europene de Șah, unde are ocazia să ducă drapelul României cât mai departe.

Pentru Mihaela urmează Finalele Campionatelor Naționale de Juniori și Tineret pe echipe, ce se va desfășura la Mamaia, în perioada 1-7 septembrie. Aici sportiva își dorește să joace cât mai bine și să ducă echipa alături de colegele ei pe cea mai înaltă treaptă a podiumului”, a declarat Constantin Țurlea, Președintele Asociației Județene De Șah Prahova și antrenorul tinerei campioane.