Cu cine va juca Petrolul în Cupa României

Petrolul Ploiești va juca în Play-Off-ul Cupei României Betano cu Politehnica Iași.
Federația Română de Fotbal a organizat în această dimineață tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României Betano, ediția 2025-2026.
Petrolul s-a aflat în Urna A, alături de celelalte șapte formații provenite din Superliga. Echipele clasate pe pozițiile 1-8 în ediția trecută de campionat merg direct în faza grupelor.
În urma tragerii la sorți, Petrolul Ploiești va juca în Play-Off-ul Cupei României cu Poli Iași. Meciul se va desfășura în perioada 26-28 august, în deplasare.