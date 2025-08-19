Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești – LIVE

Cupa României la fotbal se joacă într-un nou format

Cu cine va juca Petrolul în Cupa României

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Petrolul Ploiești va juca în Play-Off-ul Cupei României Betano cu Politehnica Iași.

Federația Română de Fotbal a organizat în această dimineață tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României Betano, ediția 2025-2026.

Petrolul s-a aflat în Urna A, alături de celelalte șapte formații provenite din Superliga. Echipele clasate pe pozițiile 1-8 în ediția trecută de campionat merg direct în faza grupelor.

În urma tragerii la sorți, Petrolul Ploiești va juca în Play-Off-ul Cupei României cu Poli Iași. Meciul se va desfășura în perioada 26-28 august, în deplasare.

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

A fost protest spontan al angajaților de la Uzina Mecanică Plopeni în această dimineață. Muncitorii au întrerupt lucrul, cerând conducerii plata sporurilor și condiții...
„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

0
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

0
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare "îți dau cu bâta-n cap"

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Eveniment

Cabana Babele, scoasă la vânzare. Prețul cerut de proprietar

0
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Prețul solicitat...
Sănătate

Medicii imagiști de al SJU Ploiești, exod către clinici private

0
Medicii radiologi au devenit un lux la Spitalul Județean...
Național

Sindicaliștii CFR Călători anunță proteste patru săptămâni

0
Marți, 19 august 2025, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor...
Eveniment

Magazine Mega Image și Profi din Prahova, preluate de un lanț românesc

0
Aproape 90 de magazine Mega Image și Profi din...
Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

0
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

4
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Petrolul aduce un atacant care a marcat împotriva FCSB în Liga Campionilor

Marius Nica -
Petrolul Ploiești va anunța zilele acestea transferul unui atacant...

Petrolul îl transferă pe Danel Dongmo, jucător de Conference League

Marius Nica -
Petrolul Ploiești este foarte aproape de a-l aduce la...

Petrolul – Hermannstadt s-a încheiat la egalitate: 1-1

Corina Matei -
Sâmbătă, 16 august 2025, pe Arena Ilie Oană din...

Petrolul – FC Hermannstadt. „Vom câștiga cele trei puncte"

Roxana Tănase -
Partida Petrolul - FC Hermannstadt este programată sâmbătă, de...
Cât costă biletele la meciul Petrolul – FC Hermannstad

Roxana Tănase -
Petrolul Ploiești întâlnește, sâmbătă, 16 august, de la ora...

Echipa de gimnastica ritmică de la CSM Ploiești, vicecampioană națională

Corina Matei -
În weekendul 8-10 august 2025, Sala Sporturilor Olimpia din...

Adrian Petre, fost atacant la FCSB, a semnat cu CS Păulești

David Mihalache -
După ce a fost aproape de retragere în toamna...

Petrolul Ploiești, remiză cu U Cluj, scor 1-1

David Mihalache -
Petrolul Ploiești a remizat sâmbătă seară în partida cu...

