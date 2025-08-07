Fotbalistă legitimată la Petrolul, debut la naționala U 17

Simona Țimiraș, legitimată la Petrolul Ploiești, a fost convocată la o acțiune a reprezentativei feminine de fotbal U17. Aceasta a disputat ieri primul ei meci pentru echipa națională.

Potrivit unui comunicat al clubului, Simona Țimiraș este una dintre cele mai talentate junioare ale petroliștilor.

Aceasta a jucat în ultimele 20 de minute ale meciului amical dintre România și Republica Moldova, disputat la Buftea și câștigat de către „tricolore” cu scorul de 5-0.

Vineri, cele două formații se vor întâlni într-un nou meci amical, selecționata României pregătindu-se, astfel, pentru campania de calificări la turneul final al Campionatului European.

Antrenată, la echipa de club, de către Cristian Iordache, Simona Țimiraș a evoluat, pe parcursul stagiunii trecute, atât pentru echipa „U17” cât și pentru cea de senioare, combatantă în Liga 2, fiind una dintre principalele marcatoare în ambele competiții.

”Mult succes, Simona!” este mesajul ”lupilor”.