Ciocoii vechi și noi. Petrolul în an centenar

Observatorul Prahovean publică integral comunicatul transmis de Asociația Diaspora Galben-Albastră (ADGA) referitor la decizia șefului CSM Ploiești, Dănuț Burghelea, de a-l umili pe Titel Arsene, administratorul stadionului Ilie Oană.

”Urbei noastre dragi nu i-au rămas în ultimii ani multe bucurii afară de echipa Petrolul Ploiești. Diferite administrații locale care s-au perindat și au plecat, uneori adunate cu fărașul de pe trotuar, au avut grijă să transforme Republica dintr-unul din cele mai înfloritoare orașe românești, într-un peisaj dezolant. În bună manieră bolșevică, ce iubesc oamenii mai mult este călcat în picioare de aleșii locali. Simbolurile sunt paria. În primul rând Petrolul, clubul inimilor noastre.

Asociația Diaspora Galben-Albastră (ADGA) observă cu stupefacție cum administrația Voloșevici pune în practică diabolicul principiu „După noi potopul!” și ține să tragă un semnal de alarmă, pentru că situația este dramatică!

Prin urmare, în loc să fi ajutat echipa cât a avut ocazia, măcar cu o bază de antrenament, după cum promisese de altfel în campanie, iată că interpuși ai domniei sale, ex-primarului, au căpătat în calitatea de vătafi de curte îndrăzneala să pericliteze activitatea sportivă a clubului Petrolul. Ei se joacă după bunul plac cu patrimoniul public, Templul Ilie Oană, a cărui licențiere este în pericol după cronica lipsă de finanțare și după acte premeditate de subminare.

Despre ce este vorba? Despre ceva pe nume Burghelea, Dănuț Burghelea, pe care cultura politică locală, așa, cu capul spart cum o știm, l-a propulsat în funcția plină de responsabilități de director al CSM Ploiești. Aici, arendașul domniei s-a apuca să taie si să spânzure, să-și joace fleicuțele, să jignească oameni, să se joace cu destine. Știind că e pe făraș, de vreme ce ai lui n-au mai câștigat alegerile, s-a gândit să mai cioflingărească ce mai e de cioflingărit acum cât e timp.

A cășunat pe administratorul de decenii al stadionului, dl. Constantin Arsene, vis-a-vis de care ia niște decizii arbitrare, pe care nimeni nu le pricepe. Nu doar că CSM nu investește în menținerea stadionului pentru care e responsabil – bani au mai fost, dar s-au dus, ei știu unde s-au dus – dar îi și impută administratorului Arsene că locația arată cum arată. Păi tovarășul Burghelea, dacă dumneata nu ești pe post decât de alaltăieri, nu ai de unde ști că în familia noastră, a găzarilor, dl. Arsene, Nea Titel cum îi zicem noi, este cineva. Mai singur, mai cu ajutor privat, mai cu ajutorul suporterilor, mai ADGA, mai clubul, a dus în spate stadionul ăsta de când a fost construit, pe vremea când dumneata erai încă angajat la Ministerul de Interne. Iar dacă CSM are acum stadion omologat la nivel UEFA 4 (încă!) unde cică te gândești dumneata să dai tururi plătite pentru turiști, asta doar pentru că a fost acolo Nea Titel, omul care sfințește locul.

Și acum îl dai dumneata afară, îl trimiți la Teleajen să facă și acolo bază sportivă de 4 stele? Iar la stadion cine va fi pe postul de administrator? Cu siguranță o persoană cu o covârșitoare și lungă experiență în administrația complexelor sportive, care știe să îngrijească gazonul – nu, nu trebuie să dea cu sapa! –, știe totul despre nocturnă și despre toate standardale pe care un astfel de stadion le presupune. Ne bazăm pe dumneata că vei face alegerea optimă. Și că acea persoană va face din rahat bici, iar stadionul va redeveni bijuteria care a fost. Și că Petrolul Ploiești – echipa orașului, știi dumneata? – echipa pentru care aceste stadion există, nu va avea probleme cu licențierea și nu va fi obligată, din cauza politicii dumitale să își joace meciurile de acasă la Târgoviște sau la Buzău.

Domnul Burghelea, dacă te informezi dumneata, vei afla că anul acesta este centenarul clubului nostru, o sută de ani de istorie, pe care riscă a-i celebra prin alte locații, pentru că templul lui este sabotat sistematic de administrația locală. Adică îndepărtându-l exact pe acel om pentru care nimic de pe Ilie Oană nu mai are secrete, care știe totul și face totul, ești, Dănuț Burghelea, pus să cioflingărești și ultima urmă de normalitate care mai era. Că așa vrei dumneata, că de-aia ești director, să arăți tuturor că, fie că ne pricepem, fie că nu, important e că suntem șefi. Dorești, Dănuț Burghelea, tururi plătite pe stadion, dar încropeala de muzeu, pe care cu nimic nu ai sprijinit-o, nu ți se pare o oportunitate bună de a aduce fonduri de la vizitatori pentru stadion? Iarăși, tot Nea Titel, a făcut și muzeu, cu exponate din banii dumnealui, să aibă Ploieștiul ce arăta oaspeților de seamă, că are echipă veche de 100 de ani.

Într-un veac, un secol, Dănuț Burghelea, s-au strâns multe povești, multe istorii, mult material, multe performanțe. Nu crezi că stadionul Ilie Oană ar merita și un Muzeu Petrolul Ploiești? Dar bine, știm că nu mai este timp, că în curând vei fi paraăsit postul, bănuim. Nici pretenții foarte mari nu avem, știind că dumneata, Dănuț Burghelea, nu ai multe în comun cu management-ul sportiv, fapt pentru directoratul CSM poate îți este, recunoaștem, o povară. Pentru ca a fi personal un împătimit practicant de sport, Dănuț Burghelea, nu face pe nimeni automat și un maestru al managementului sportiv!

De aceea ADGA vrea a supune prin aceasta atenției viitoarei administrații locale a domnului primar Mihai Polițeanu că Petrolul este în an centenar, că stadionul – bun al cetățenilor orașului, făcut din banii lor – are nevoie atât de investiții majore, dar și de omul capabil care este Constantin Arsene! Echipa Petrolul, iarăși un brand al orașului Ploiești, nu are nici până astăzi un muzeu demn de istoria-i seculară. Este timpul, domnule primar, ca și aceste valori ale urbei noastre să fie, în sfârșit, tratate ca atare, și integrate într-o strategie de marketing inteligentă spre binele financiar al orașului.

Petrolul NOSTRU nu e doar cal de bătaie în campania electorală. Iar o administrație eficientă presupune întâi de toate personal competent! Găzarii își pun mari speranțe în noua administrație de a arăta respect și profesionalism vis-a-vis de un nume greu al sportului românesc, un brand cu un potențial fantastic daca ar fi chivernisit de minți istețe și oameni gospodari.

Hai Petrolul!”