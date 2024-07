Cum am trăit emoțiile unui turneu final alături de tricolori. Hai, România!

Parcursul României la această ediție a Campionatului European a fost unul cu mult peste așteptările și celui mai înfocat fan al naționalei. De aceea vreau să vă mulțumesc, în numele tuturor românilor, pentru această performanță.

Cu aceeastă ocazie am aflat cum e să trăiești emoțiile unui turneu final, la fel cum o fac suporterii naționalelor de fotbal obișnuite cu participarea la acest turneu, cum ar fi Franța, Spania, Germania, Anglia.

Eram mult prea mic să îmi aduc aminte de Euro 2000. Eram prea mic să realizez cât de aproape am fost să ne calificăm mai departe în 2008. În 2016, nu mai urmăream fotbalul, nu îmi aduc aminte să fi urmărit meciurile naționalei.

Dar acum, am aflat cum e să te afli printre ultimele 16 echipe și să încerci să te bați cu forțele acestui sport.

Am aflat ce înseamnă ca suporterii să se unească și să susțină același scop, indiferent dacă sunt microbiști sau nu, și indiferent de ce echipă de club susțin.

Am aflat cum e să treci de la agonie la extaz și invers și cum e să te bucuri la fiecare realizare a jucătorilor.

Am aflat cum peste tot unde mergi, peste tot unde te uiti, să vezi suporteri, steaguri, îndemnuri la adresa echipei noastre naționale.

Am aflat cum e să vezi prieteni, cunoștințe, oameni apropiați care nu urmăresc fotbalul, să iubească echipa națională.

Am aflat cum e să te aprecieze și țările care cel puțin din punct de vedere fotbalistic te considerau o echipă de la fundul clasamentului.

Vă spun sincer că nu aveam speranțe, nu credeam că vom putea trece de grupe.

Dar de asta iubesc fotbalul, că se poate întâmpla orice.

Am putut să trecem de grupe, alături de alte țări din estul europei cărora echipele mari nu le dădeau o șansă.

Ați făcut istorie, ați câștigat o grupă a unui Campionat European și nu e puțin lucru.

Am văzut unitate a grupului, am vazut dorință, am vazut speranță. Și în foarte mare parte din timp am văzut fotbal adevărat.

Nu am văzut acea echipă națională care se apăra din răsputeri, cu 10 fundași, așteptând să se termine meciul.

Mă bucur că după acest meci nereușit nu au apărut acei oameni, suporteri doar la victorie, să spună „v-am spus eu, sunt slabi, ne-au arătat ei ce înseamnă fotbalul.”

Arbitrajul de seara trecută a lăsat de dorit, din punctul meu de vedere. Poate altfel ar fi arătat meciul dacă ar fi fostul unul corect.

Dar nu vreau să dăm vina pe arbitru așa cum suntem obișnuiți. Am încercat, ne-am dat silința, însă au fost mai buni ca noi. Asta e valoarea noastră momentan.

Sper ca jucătorii acestei generații să prindă transferuri la echipe mai bune, să joace meciuri și să fie pregătiți pentru Campionatul Mondial, unde sunt convins că ne vom califica.

Vă mulțumesc băieți, îți mulțumesc Edi Iordănescu. Am aflat în sfârșit cum e să participi la un turneu final!