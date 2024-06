EURO 2024. Germania a învins Scoția, 5-1, în meciul de deschidere

Germania a învins clar Scoția, cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, în meciul de deschidere al Campionatului European de fotbal EURO 2024.

Germania a deschis turneul în forţă, marcând trei goluri în prima repriză prin Florian Wirtz (10), Jamal Musiala (19) şi Kai Havertz (45+1 – penalty).

În repriza a doua, germanii au făcut 4-0, în urma golului marcat în minutul 68 de Fullkrug. Scoțienii, care au rămas în inferioritate numerică din minutul 44 (eliminare Ryan Porteous), au marcat în minutul 87, în urma autogolului lui Antonio Rudiger.

În ultimul minut al partidei (90+3), Germania a închis scorul la 5-1 prin golul lui Emre Can.

Sâmbătă, 15 iunie, sunt programate următoarele partide: Ungaria vs Elveția (Koln), ora 16:00 Spania vs Croația (Berlin), ora 19:00 Italia vs Albania (Dortmund), ora 22:00.

România va întâlni Ucraina în primul meci al grupei E, programat luni, 17 noiembrie, la ora 16:00.