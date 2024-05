Noi detalii despre Belodedici, prins băut la volan. Reacția Poiliției Rutiere

Fostul internaţional Miodrag Belodedici a fost depistat la volan sub influența alcoolului de către polițiștii Biroului Rutier București. Acesta a recunoscut că a consumat alcool la petrecerea organizată după meciul de retragere a Generației de Aur cu ”legendele lumii”, încheiat cu victoria tricolorilor.

”La data 26 mai a.c., în jurul orei 03.30, poliţiştii Brigăzii Rutiere, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au oprit pentru control un autovehicul pe o strada din sectorul 1 din municipiul Bucureşti. Poliţiştii rutieri au procedat la testarea conducătorului autovehiculului cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul autovehiculului a solicitat recoltarea de mostre biologice, fiind condus la sediul INML”, a transmis, luni, Brigada Rutieră.

Belodedici a fost samendat cu 1.485 de lei și nu va mai putea conduce un autoturism pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

Care a fost explicația lui Belodedici

„M-au oprit când am ieșit de la restaurant, de la petrecere. Am plecat pe la 3 și ceva. Au venit după mine și m-au oprit. Au stat acolo și au așteptat la pândă. M-au urmărit cu mașina Poliției, cu girofar, cam 100 de metri din spate. Am băut două șprițuri cu băieții. După ce am fost oprit de Poliție, m-au pus să suflu și am ieșit cu alcoolemie 0,08. Îți dai seama ce beat eram eu? Sigur, e contravenție… Am fost dus la Poliție, m-au ținut două ore acolo, mi-au scos sânge… Le-am spus că nu sunt beat, că pot sta și într-un picior. Și mi-au luat carnetul pentru 90 de zile” a povestit Belodedici pentru Libertatea.