Belodedici a rămas fără permis, după meciul Generației de Aur, pentru consum de alcool la volan

Sâmbătă seară, pe Arena Națională, a avut loc meciul oficial de retragere al Generației de Aur. După victoria, 3-2, cu ”legendele lumii”, tricolorii au petrecut la un restaurant.

După petrecere, unul dintre foștii fotbaliști ai Generației de Aur, Miodrag Belodedici, a fost oprit în trafic de polițiști și a rămas fără permis de conducere pentru consum de alcool la volan.

„M-au oprit când am ieșit de la restaurant, de la petrecere. Am plecat pe la 3 și ceva. Au venit după mine și m-au oprit. Au stat acolo și au așteptat la pândă. M-au urmărit cu mașina Poliției, cu girofar, cam 100 de metri din spate. Am băut două șprițuri cu băieții. După ce am fost oprit de Poliție, m-au pus să suflu și am ieșit cu alcoolemie 0,08. Îți dai seama ce beat eram eu? Sigur, e contravenție… Am fost dus la Poliție, m-au ținut două ore acolo, mi-au scos sânge… Le-am spus că nu sunt beat, că pot sta și într-un picior. Și mi-au luat carnetul pentru 90 de zile” a povestit Belodedici pentru Libertatea.