Politehnica Iași – FC Petrolul: Ultima deplasare pentru Lupii Galbeni din sezonul 2023-2024

Petrolul încheie un sezon în care s-a încărcat multă vreme cu ideea calificării în play-off, a simțit, mai apoi, și fiorul rece al subsolului clasamentului, dar s-a scuturat la timp de emoții și poate spera, acum, să termine competiția aproape de prima jumătate a ierarhiei. Pentru asta trebuie să câștige, duminică, la Iași, pe terenul unei echipei care își joacă, practic, supraviețuirea în Superliga.

Aflați în postura fericită de a privi de la distanță lupta pentru evitarea retrogradării, petroliștii nu au mers, însă, la Iași în vacanță, ci cu obiectivul clar de a câștiga toate cele trei puncte, așa cum a anuntat antrenorul Laszlo Balint. „Acest ultim meci al sezonului ne găsește în postura în care suntem lipsiți de emoții, adica exact așa cum mi-am propus atunci când am semnat cu Petrolul, dar asta nu înseamnă că mergem la Iași relaxați sau fără obiectiv! Ne dorim foarte mult să terminăm acest sezon cu fruntea sus, iar asta înseamnă o evoluție bună și bineînțeles și un rezultat pe măsură”, a spus Balint.

„A fost o perioadă dificilă pentru noi toti, iar victoria cu Oțelul ne-a adus liniștea necesară, dar această relaxare nu trebuie să o transformăm în superficialitate. Am avut discutii cu baietii în fiecare zi și sunt conștienți de faptul că luptăm pentru orgoliul nostru, pentru prestigiul clubului și, așa cum am mai spus, pentru a termina acest sezon cu fruntea sus. În plus, cu o eventuală victorie și cu un joc al rezultatelor favorabil în celelalte meciuri, putem urca în clasament chiar și două poziții, iar asta cred că este mai mult decât suficient pentru tot ceea ce înseamnă motivare pentru noi”, a adăugat tehnicianul „galben-albaștrilor”.

Pentru gazde, în schimb, meciul este aproape decisiv, ieșenii jucându-și, practic, locul în Superliga. Va fi un stadion plin în „Copou”, asta și în condițiile în care intrarea spectatorilor a fost lăsată liberă, și, cu siguranță, o atmosferă „fierbinte”. „Cred că o să fie un meci frumos! Vom juca în fața unui stadion plin, cu o echipă care are mare nevoie de puncte, dar ne uităm la ce trebuie să facem noi pentru a obține victoria. Să încercăm să ne bucurăm de acest meci, pentru că ne-am scuturat de acele momente grele, de acea presiune a locurilor din zona retrogradării, și sper ca baietii să aibă plăcerea jocului și să evolueze cât mai aproape de potențialul lor maxim”, a mai spus Laszlo Balint.

„Lupii” au plecat sâmbătă după-amiază spre Iași, cu avionul și cu un efectiv aproape complet, singurele absențe fiind cele ale lui Jair, care a acuzat o problemă musculară după ultimul joc și nu s-a antrenat toată săptămâna, și Diomande, cel care s-a despărțit de clubul nostru.

Partida de la Iași va începe la ora 21.30, desfășurându-se simultan cu toate celelalte jocuri din play-out, și va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Horațiu Mircea Feșnic (Cluj Napoca) – Alexandru Cerei (Cluj Napoca) și Doru Claudiu Lucaciu (Cluj Napoca). Rezervă: Bogdan Dumitrache (București). Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs (Satu Mare). Arbitru AVAR: Cosmin Vatamanu (București). Observatori: Eduard Dumitrescu (Pitești) și Bogdan Buhuș (Bârlad).