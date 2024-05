Căpitanul Petrolului, supărat pe suporteri. ”Nu m-am bucurat la golurile noastre”

Căpitanul Petrolului, Valentin Țicu, a declarat la finalul meciului câștigat cu Oțelul Galați că este afectat de presiunea la care a fost supus de suporterii ploieșteni în ultima perioadă.

Petrolul Ploiești s-a salvat matematic de la retrogradare după ce a învins astăzi, 2-1, pe Oțelul Galați.

După meci, căpitanul Petrolului, Valentin Țicu, a declarat că este afectat de ”tratamentul” la care a fost supus de suporteri.

”Eu nu m-am bucurat la golurile noastre, pentru că etapa trecută am fost scuipat de suporteri. Am luptat cât am putut. Îmi vine să plâng, doar eu și familia mea știm prin ce am trecut. Am fost făcut slab, mort. Noi am dat tot ce am putut în acest sezon, dar doar atât am putut obține”, a declarat Vali Țicu, la Prima Sport, potrivit gsp.ro.