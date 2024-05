Petrolul-Oțelul, meciul care îi poate scuti pe ”lupi” de emoțiile retrogradării

Petrolul își încheie, astăzi, seria evoluțiilor pe teren propriu din acest campionat, cu un meci contra Oțelului Galați care îi poate aduce echipei noastre garanția păstrării locului în primul eșalon și pentru sezonul viitor. Întâlnirea de pe „Ilie Oană” va începe la ora 15.30.

Avancronica partidei Petrolul-Oțelul

Familia petrolistă își dă întâlnire, în duminica Paștelui, pe „Ilie Oană”, într-o zi care trebuie să risipească grijile retrogradării în tabăra „galben-albastră”.

Calculele sunt relativ simple: matematic, cu o victorie în fața Oțelului „lupii” sunt scutiți 100% inclusiv de emoțiile barajului, în vreme ce un rezultat de egalitate le-ar fi suficient pentru a păstra distanța față de ultimele două poziții, cele care vor duce direct în eșalonul secund.

Evident, în funcție de rezultatele din această penultimă etapă, variantele sunt multiple și nimic nu va fi iremediabil nici chiar în cazul unui eșec, dar nimeni nu-și dorește să transforme meciul din ultima rundă, cel de la Iași, într-o veritabilă finală.

„Întâlnim un adversar greu și o să fie un meci complicat pentru noi. În opinia mea, și le-am spus asta și băieților, Oțelul este cea mai bună echipă din play-out. S-a calificat în finala Cupei României, va lupta pentru un trofeu, așa cum cunt convins că va lupta și pentru prima poziție din play-out. Dar, fel de convins sunt și de faptul că deznodământul partidei de mâine este la îndemâna noastră și putem să îndreptăm către noi punctele care ne-ar aduce liniștea. Nu am să reușit să o facem, din păcate, în etapa trecută, dar nu ne întoarcem la ce a fost. Am făcut o analiză profundă a lucrurilor pe care le-am dori a fi reparate și sper ca reacția băieților să fie una foarte bună, la nivelul agresivității și atitudinii adversarului”, a spus Laszlo Balint, tehnicianul mizând pe o răbufnire de orgoliul a elevilor săi.

„De când am venit aici am spus că am găsit jucători cu experiență, cu un CV foarte bun, care au jucat la echipe foarte bune, inclusiv în campionate puternice, și de aceea ma bazez și pe orgoliul lor, să se vadă că țin la prestigiul lor și al clubului. Antrenamentele din această săptămână chiar au fost la un nivel foarte bun în ceea ce privește concentrarea și atitudinea, sper doar să evităm greșelile care s-au făcut în meciurile precedente. Jucătorii par să fi înțeles mesajul meu, procesul de antrenament a fost unul foarte eficient, toate obiectivele au fost atinse, dar rămâne să se vadă și pe teren asta. Trebuie să intrăm cu mare curaj, cu mare încredere, pentru că luptăm pentru noi, pentru club, pentru tot ceea ce înseamnă Petrolul, spiritul petrolist și suporterii noștri”, a continuat Balint.

Dacă din punct de vedere al stării de spirit lucurile sunt în regul, nu același lucru se poate spune și în privința buletinului medical, doi dintre componenții liniei mediene, brazilianul Jair și finlandezul Jyry fiind incerți pentru confruntarea cu Oțelul. „Au rămas ceva urme după jocul din ultima etapă. Jyry și Jair sunt incerți și, din ce am discutat cu staff-ul medical, sunt șanse destul de mici să ne putem baza pe ei”, a spus Laszlo Balint.

Meciul va începe la ora 15.30, biletele putând fi procurate atât on-line, de pe www.iabilet.ro, cât și de la casa stadionului, ce va fi deschisă începând cu ora 10.00.

Partida va fi arbitrată de către o brigadă ce-l va avea la centru pe Horia Mladinovici (București), cel care va fi ajutat, de la cele două linii, de către Ciprian Danșa (Satu Mare) și Valentin Avram (București). Rezervă va fi Valentin Porumbel (Oltenița), iar în cabina VAR se vor afla Viorel Flueran (Craiova, arbitru VAR) și Mihăiță Necula (București, arbitru AVAR). Ca observatori au fost delegați Sorin Boca (Iași, pentru arbitraj) și Ioan Mărginean (Alba Iulia, pentru organizare).

sursa: fcpetrolul.ro