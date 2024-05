De ce este greșit să te înfometezi dacă vrei să slăbești? Explicația lui Leonard Chelboiu, instructor de fitness din Ploiești

Leonard Chelboiu, instructor de fitness din Ploiești și creatorul programului Mentality, explică de este greșit să te înfometezi dacă vrei să slăbești. VIDEO rețetă la finalul articolului.

30 de zile fara dulciuri! 30 de zile fara mancare! Poti sa slabesti cu genul asta de abordari? Posibil sa slabesti in prima faza, dar vei lua inapoi toate kilogramele imediat ce te opresti si revii la obiceiurile tale actuale.

Rezultatele reale, de durata vor veni din schimbari mici cu care sa te obisnuiesti treptat, nu din schimbari bruste, care oricum nu sunt sustenabile.

Dar cum poti sa faci schimbari de durata si sa slabesti o data pentru totdeauna ?

1. Fa o prioritate din alimentele nutritive! Alimentatia ta ar trebui sa se bazeze in principal pe legume si fructe proaspete, cereale integrale, surse de proteine de calitate: oua, carne, lactate fermentate, apa. Cu toate astea nu va trebui sa devii un fanatic si sa mananci doar salate. Daca pentru inceput introduce 2 mese pe zi care sa contina alimentele pe care le-am precizat mai devreme cu siguranta vei incepe sa pierzi grasime. Si nu uita sa te bucuri si de alimentele care iti aduc placer din cand in cand, doar asa vei reusi sa obtii rezultate de durata. ( mananc o bucata de ciocolata)

2. Tine evidenta!

Nu spun sa stai sa cantaresti fiecare aliment In parte, dar sa observe ce se intampla cu corpul tau in anumite perioade, in functie de ce mananci. Asta inseamna ca trebuie sa devii mai constient de ce si cand mananci si sa iti faci niste poze de progres o data la ceva timp

In concluzie, daca te chinui cu diete drastice 30 de zile, vei obtine rezultate pentru 30 de zile, dar daca iti schimbi obiceiurile pentru toata viata, vei obtine niste rezultate pentru toata viata.

