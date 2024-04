Petrolul Ploiești-FC Botoșani, meciul care poate aduce liniștea ”lupilor”

Trei meciuri mai are de jucat Petrolul în acest campionat și, mai mult ca niciodată, pare să fie vremea matematicii. Se fac calcule peste calcule, iar „lupii” se află în postura în care depind numai de ei, putând scăpa de ultimele emoții la capătul disputei cu FC Botoșani, o echipă renăscută în acest play-out. Partida va avea loc luni, de la ora 17.30, pe „Ilie Oană”.

- Publicitate -

„Fiecare punct contează enorm în această luptă și, categoric, următorul meci este cel mai important și cel mai dificil. Cu gândul acesta ne pregătim, pentru că în acest moment chiar nu mai contează locul în clasament sau numărul de puncte acumulate, ci este foarte important să încercăm să evităm greșelile făcute în meciurile precedente. Băieții conștientizează acest aspect și sper ca, din punct de vedere sportiv, în ciuda acestui program aglomerat, să fim la un nivel cât se poate de bun, să avem o evoluție bună în fața propriilor suporteri și să ne putem bucura la final. Intrăm pe teren cu gândul să ne mulțumim suporterii, iar asta înseamnă să câștigăm meciul. Pentru că, în eventualitatea unei victorii mult așteptate, lucrurile, pentru noi, s-ar liniști în mare parte”, a spus Laszlo Balint, anticipând duelul cu botoșănenii.

Tehnicianul a vorbit și despre echipa adversă, anticipând o confruntare extrem de aprigă pentru punctele puse în joc.

„Botoșaniul este o echipă revitalizată, care trăiește foarte mult printr-un spirit de luptă fantastic, pe care l-au arătat în ultimele etape, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru acest detaliu, care s-a demonstrat a fi decisiv. Faptul că au luptat pentru fiecare minge, că au crezut până la ultima secundă, le-a adus niște puncte foarte importante, iar noi trebuie să fim cel puțin la nivelul lor, din acest punct de vedere, și, bineînțeles, să avem și calitate, să putem controla jocul, să marcăm goluri, să putem câștiga!”, a afirmat Balint, cel care are încredere în faptul că elevii să vor evita erorile comise în ultimele partide. „Am avut o ședință de analiză destul de lungă, iar băieții au înțeles anumite aspecte pe care trebuie să le reglăm, chiar dacă timpul este foarte scurt. Am la dispoziție jucători cu experiență, cu valoare, cu calitate, important este să avem și spiritul și mentalitatea necesare pentru a corecta aceste probleme și pentru a ne angaja și la un joc de luptă, pentru că Botoșaniul se va bate pentru fiecare minge și pentru fiecare metru de teren”, a concluzionat antrenorul Petrolului, cel care, pentru jocul de mâine, are tot lotul valid la dispoziție.

- Publicitate -

Partida dintre FC Petrolul (locul 5, 26 puncte) și FC Botoșani (locul 8, 21 de puncte) va începe la ora 17.30, biletele fiind disponibile atât on-line, pe www.iabilet.ro, cât și la casa stadionului „Ilie Oană”, deschisă, astăzi, până la ora 18.00, iar luni începând de la ora 10.00.

Întâlnirea va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Florin Andrei (Tg. Mureș) – Alexandru Cerei (Cluj) și Vladimir Urzică (Piatra Neamț). Arbitru de rezervă: Sorin Vădana (Cluj). Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești). Arbitru AVAR: Adrian Popescu (Craiova). Observatori: Teodora Albon (Cluj) și Mircea Călin (București).

Aceastăă avancronică a meciului a fost publicată pe fcpetrolul.ro