Campioana lumii la popice, prahoveanca Luminița Dogaru, indignată după închiderea Clubului Conpet și demolarea sălii: „O zi a fost de ajuns celor ce au vrut să distrugă această secție”

Campioana lumii la popice, prahoveanca Luminița Dogaru, indigantă după închiderea Clublului Conpet Ploiești și demolarea sălii. Într-o postare făcută în urmă cu puțin timp pe pagina sa de Facebook, sportiva a ținut să sublinieze că „o zi a fost de ajuns celor ce au vrut să distrugă aceasta sală și implicit această secție. Toată munca și sudoarea celor ce au contribuit la realizarea marilor rezultate a fost distrusă cât ai clipi din ochi și au lăsat un gust amar tuturor”.

Multipla campioană mondială la popice Luminiţa Dogaru se află în elita mondială şi, fireşte, naţională. O sportivă cu care Prahova se mândrește și care, de-a lungul anilor, a făcut să se vorbească la superlativ despre România, datorită performanțelor sale.

Astzăi, sportiva și-a arătat revolta față de închiderea, la finele anului trecut, a clubului care a format atâtea jucătoare de valoare. Luni, 8 aprilie, a început demolarea sălii, iar pistele vor fi duse, din spusele sportivei, la Tălmaciu.

„După mulți ani în care Clubul Conpet Ploiești a descoperit și format jucătoare de valoare, unele devenind Campioane Mondiale la popice, la sfârșitul anului trecut s-a desființat sau mai bine spus cineva a vrut să pună lacătul pe ușă.

În urma cu 13 ani, cu mari eforturi s-a reușit montarea unor piste noi, acestea aducând un plus de valoare jucătoarelor. După 2 ani echipa de senioare, antrenată atunci de mine, Luminita Dogaru, a reușit pentru prima dată în istoria clubului sa devină Campioană Națională. Au urmat nenumărate titluri naționale la toate categoriile de vârstă si la toate probele.

De-a lungul anilor echipa de popice a reușit să se urce pe podium la Cupele Europene, la una chiar câștigând Cupa Europei, paticipare in Champion League, unde echipa s-a clasat pe locul 3 in Final Four. La ultima participare, in 2022, la Cluj, echipa s-a clasat pe locul 4 la Cupa NBC.

Secția de popice Conpet Petrolul Ploiești a avut mai multe medaliate la Campionatele Mondiale de senioare, U23, U18 și U14, unele chiar urcând pe cea mai înaltă a podiumului, reprezentând cu mândrie România, dar mai ales clubul de unde proveneau. Numele ce au făcut cinste și istorie Clubului Conpet au fost, pentru că din păcate trebuie să vorbesc la timpul trecut, Lăcătușu Daniela, Alina Sanda, Florentina Naghi, Elena Mihai, Alice Vasile, Ștefania Mihai, Loredana Vișan, Cristina Samson, Claudia Simion, Constanta Constantin și nu în ultimul rând eu, Luminița Dogaru. Cer scuze celor pe care nu le-am enumerat, pentru că au fost mult mai multe jucătoare.

Nu îmi ajunge o singură zi ca să vorbesc despre acest minunat sport, dar o zi a fost de ajuns celor ce au vrut să distrugă aceasta sală și implicit această secție. Toată munca și sudoarea celor ce au contribuit la realizarea marilor rezultate a fost distrusă cât ai clipi din ochi și au lăsat un gust amar tuturor.

,,Mulțumesc”, Conpet, Ploiesti, Prahova! #Ploiesti-Capitala tineretului”, a sccris campioana Luminița Dogaru.