Mesajul fotbalistului prahovean care a fost salvat de la moarte de un adversar de profesie paramedic

Aflat în timpul liber, un paramedic de la ISU Prahova, care a participat ca jucător la un meci de fotbal din liga județeană, a salvat de la moarte un adversar care s-a prăbușit, din senin, pe teren. După ce și-a revenit, fotbalistul a postat un mesaj de mulțumire salvatorului său chiar de pe patul de spital.

- Publicitate -

Incidentul s-a petrecut sâmbăta trecută, la meciul dintre echipele de fotbal ale comunelor Vâlcănești și Provița de Sus la care participa ca jucător și paramedicul.

Reprezentanții ISU Prahova au povestit ce s-a întâmplat aici: Eroul zilei. Un paramedic de la ISU Prahova a salvat de la moarte un fotbalist care s-a prăbușit pe teren

Fotbalistul salvat de la moarte de paramedic a povestit de pe patul de spital ce a pățit și i-a mulțumit public angajatului ISU Prahova.

- Publicitate -

”În urma incidentului din această după amiază (n.r. sâmbătă, 6 aprilie) de la meciul dintre Gloria Vâlcănești-Provița de sus, în care am fost la un pas de a-mi pierde viața căzând dintr-o dată din picioare, am simțit o înțepătură puternică la inimă și am căzut inconștient.

Mi s-au făcut analizele necesare și din păcate am ventriculul înfundat la inimă, momentan sunt pe tratament dar există toate șansele unei operații.

Am fost internat de urgență, sper ca lucrurile sa revină la normal cât mai curând.

- Publicitate -

Țin să le mulțumesc tuturor oamenilor care imi sunt alături în aceste momente cumplite din viața mea, mulțumesc echipei noastre și întreg staff-ului, mulțumesc domnului care m-a resuscitat pe teren, simt nevoia de a-l cunoaste personal și sper ca acest mesaj sa ajungă și la dânsul. Am informații ca este din echipa celor de la Vâlcănești, aștept un mesaj de la dânsul.

Domnilor, aveți grijă de sănătatea voastră, este mai importantă decât toate! Va mulțumesc încă odată!”

Citește și Laszlo Balint va fi antrenorul Petrolului Ploiești