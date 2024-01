Anamaria Prodan este președintele unei echipe de minifotbal din Ploiești

Potrivit postării, Anamaria Prodan a fost în trecut președinte la FC Buftea, FC Snagov, Concordia Chiajna și Universitatea Cluj.

”OFICIAL| Anamaria Prodan, președinte la MFC Ploiești!

Anamaria Prodan, actual Agent FIFA, în trecut, președinte la FC Buftea, FC Snagov, Concordia Chiajna și Universitatea Cluj, devine, începând de astăzi, președinte al echipei de minifotbal A.C.S MFC Ploiești, acolo unde se va asocia ca partener cu Gabriel Georgescu, cu scopul clar de a câștiga Campionatul României si de a reprezenta România la cel mai înalt nivel!

Anamaria Prodan, proaspăt câștigătoare a trofeului „Femeia Anului 2023”, desemnată 10 ani la rând (2012-2022) „Managerul Anului”, în cadrul Galei Fanatik, cu o serie de jucători importanți imresariați, precum Adrian Mutu, Nicolae Dica, Lucian Sânmărtean, Mihai Pintilii sau Nicolae Stanciu, acesta fiind al doilea cel mai mare transfer din istoria României, dar și cu antrenori români impresariați, precum Mircea Rednic, Cosmin Contra, Ionuț Chirilă, Anamaria Prodan a ales să se alăture Proiectului MFC Ploiești, început in urmă cu 10 ani, ajutând la dezvoltarea echipei și a minifotbalului prahovean!

Echipa MFC Ploiești a fost înființată in anul 2014, este manageriată de Gabriel Georgescu, sub comanda căruia s-a castigat Cupa LMF Prahova in anii 2018, 2019 si 2022, a avut participări la Turneele Naționale organizate de Federația Română de Minifotbal, acolo unde, in anul 2021 a fost in Top 16 echipe de Minifotbal din România, iar in 2023, echipa se afla in Top 21 echipe de Minifotbal din România. Alături de Gabriel Georgescu, au venit si o serie de jucatori importanți care au pus umărul la dezvoltarea acestui proiect si aici ii menționăm pe Cristi Vlad (Petrolul Ploiesti), Georgian Paun (Dinamo București) sau Hamza Younes( Petrolul Ploiești).

Președintele Anamaria Prodan și Managerul General Gabriel Georgescu își propun să continue drumul spre a atinge și alte performanțe strălucitoare în viitor și să reprezinte Ploieștiul și România cu cinste si la următoarele competiții din țară și chiar si de peste hotare, iar un alt obiectiv, ar fii trimiterea de jucatori la echipa națională de Minifotbal, proaspăt Campioană Mondială, la acest sport!”, au transmis reprezentanții clubului.