Petrolistul Mario Bratu a revenit la antrenamente după o accidentare gravă

La unul dintre ultimele antrenamente din finalul sezonului trecut, Mario a suferit o accidentare gravă, o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul piciorului stâng, ghinion care l-a trimis direct pe masa de operație.

Intervenția chirurghicală, efectuată în luna iunie, a fost un succes și chiar dacă se aștepta să revină alături de colegii săi nu mai devreme de începutul anului viitor, Mario s-a recuperat foarte bine, iar astăzi a participat la un prim antrenament sub comanda staffului tehnic coordonat de către Florin Pîrvu.

„A venit și ziua la care visam! Pot să spun că am fost norocos, pentru că totul a decurs foarte bine și am reușit să revin alături de băieți mai repede, poate, decât m-aș fi așteptat! Deocamdată fac doar prima parte a antrenamentului alături de ei, cea de încălzire, după care trec la un program separat, pentru că încă nu am voie să intru la jocuri sau la alte exerciții care presupun contact fizic între jucători. Dar, peste vreo două săptămâni sper să încep să mă pregătesc normal, astfel încât în cantonamentul de la începutul lunii ianuarie să fiu apt 100%” a explicat Mario Bratu pentru fcpetrolul.ro.