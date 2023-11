Petrolul Ploiești își dorește o victorie cu FC Botoșani. Florin Pîrvu: „Îmi doresc foarte mult să câștigam cele trei puncte și să ne facem suporterii fericiți”

Petrolul se pregătește pentru primul meci de pe teren propriu din returul sezonului regulat, întâlnirea de vineri, cu FC Botoșani (20.30). Aflați pe locul șase în clasament, „lupii” urmăresc o victorie care să-i mențină aproape de plutonul fruntaș al campionatului.

Partida cu FC Botoșani, ce se va disputa vineri, 24 noiembrie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ilie Oană”, în cadrul etapei cu numărul 17 din ediția 2023-2024 a Superligii este una extrem de grea, chiar dacă echipa adversară este ultima clasată din Superligă.

Neînvinși într-un joc oficial de mai bine de două luni, elevii lui Florin Pîrvu au, însă, nevoie de un succes care să le consolideze poziția înaintea unui final de an extrem de aglomerat.

„Va fi, cu siguranță, un meci foarte greu. FC Botoșani se află într-o situație delicată, dar nu trebuie să ne luăm după poziția din clasament. Este una înșelătoare, asta le-am spus și băieților, și trebuie să fim conștienți că adversarii au un grup bun și jucători care pot face diferența. Dar, vom juca pe teren propriu, sunt sigur că vom avea parte de un stadion plin și îmi doresc foarte mult să câștigam cele trei puncte și să ne facem suporterii fericiți”, a spus Florin Pîrvu, în prefața duelului din etapa a 17-a.

Ambsențele a doi jucători, Bart Meijers și Lucian Dumitriu, ambii suspendați, va face ca întâlnirea să fie una dificilă. Vestea bună este că tehnicianul Petrolului îl va avea la dispoziție pe Vali Țicu, cel în cazul căruia Comisia de Recurs a dictat o suspendare de opt etape, pe care „căpitanul” deja le-a efectuat, fiind, astfel, apt de joc încă din această rundă.

Despre întâlnirea cu FC Botoșani a vorbit și Billel Omrani, fotbalistul francez fiind încrezător că se apropie de momentul în care va fi la capacitate maximă.

„Echipa din Botoșani este una foarte bună, știe să joace fotbal și poate furniza surprize. Trebuie, astfel, să fim pregătiți 100% și să dăm ce avem mai bun, așa încît să câștigăm, pentru că este un meci foarte important. Cât despre mine, mă simt foarte bine, am parte de încrederea tuturor celor de aici și asta mă face să fiu extrem de încrezător. Evident, dacă am să joc, am să fac tot posibilul să înscriu, dar nu este important să dau eu gol, ci să câștige echipa”, a afirmat Omrani.

Partida va începe la ora 20.30, accesul spectatorilor urmând să se facă, așa cum se știe, pe baza biletului achiziționat pentru întâlnirea cu FCSB.

„Pentru ultimele bilete disponibile, casa stadionului „Ilie Oană” va fi deschisă, în ziua meciului, de la ora 12.00.

Confruntarea dintre FC Petrolul și FC Botoșani va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Viorel Nicușor Flueran (Craiova) – Daniel Mitruți (Craiova) și Adrian Popescu (Craiova). Rezervă: Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe). Arbitru VAR: Andrei Florin Chivulete (București). Arbitru AVAR: Stelian Slabu (Brașov). Observatori: Cristina Babadac (Reșița) și Marian Petrache (Giurgiu)”, a anunțat FC Petrolul Ploiești.