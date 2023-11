Povestea vicecampionului din Prahova, Vlăduț Oprică, cel care a luat Argintul la Campionatul Mondial de Ashihara Karate

La Matsuyama, în Japonia, a avut loc, la începutul acestei luni, cea de-a 8 a ediție a Campionatului Mondial de Ashihara Karate, un eveniment de referință în lumea artelor marțiale. Luptătorul de MMA, Vlăduț Oprică, din Băicoi, a reușit performanța de a cuceri titlul de vicecampion mondial la categoria de -60 kg. Argintul și locul al doilea la o astfel de competiție întregesc palmaresul de peste 80 de medalii pe care tânărul de 29 de ani le-a obținut de-a lungul timpului la concursuri naționale și internaționale.

Vlăduț e pasionat de sport încă de mic.

„Ai mei, pentru că aveam foarte multă energie, m-au dus la înot, karate, kickboxing, totul doar pentru a-mi consuma energia. Iubesc adrenalina, m-am dat cu parapanta, am făcut bungee-jumping și, desigur, MMA, kickboxing și karate”, povestește multiplul campion, lrgitimat la Federația Română de Arte Marțiale.

Pentru a-și putea întreține dragostea față de sport, Vlăduț este, de 10 ani, salvamar în stațiunea Jupiter. „Ca vara acesta, parcă nu a fost nicicând. Mulți oameni inconștienți, care au pierit înecați, în ciuda avertismentelor și a intervențiilor noastre. Și eu era să îmi pierd viața, după ce am încercat să scot din apă un bărbat care a neglijat faptul că era arborat steagul roșu și s-a aventurat în larg, în valuri de câțiva metri”.

Oftează și readuce discuția la marea sa pasiune: artele marțiale. Îl întreb câte medalii a reușit să obțină de-a lungul timpului. Zâmbește și îmi spune că peste 80, cele mai multe de Aur. Pe toate le ține mândru la clubul de karate pe care l-a deschis, în special pentru copii, în orașul Băicoi, oraș care l-a adoptat de ani de zile pe tânărul originar din Curtea de Argeș.

Vlăduț Oprică zâmbește când își aduce aminte de competițiile la care a participat. Vorbește cu mândrie, dar recunoaște câte muncă, efort și sacrificii se ascund în spatele fiecărui trofeu.

În 2018, în Kazakhstan, reușea să obțină titlul de campion mondial la Ashihara, iar anul trecut a mai câștigat un titlu de campion mondial, la Brave Combat. Tânărul este și campion intercontinental în urma Galei organizată în luna iunie a acestui an, de IKTA (International Kick Thai Boxing Association) în Civitavecchia (Italia).

Recent a mai aduc acasă, în Prahova, o medalie și a făcut să se vorbească la superlativ despre România în „Țara Soarelui Răsare”. Argintul la Campionatul Mondial de Ashihara Karate, unde a pierdut titlul de campion al lumii la „mustață” în fața unui competitor azer.

„Au fost șase meciuri, sistem piramidal. I-am învins pe toți adversarii cu care am luptat. După primul meci am dat K.O. unui japonez în doar 3 secunde. Au urmat alte patru seturi de confruntări, toate cu oponenți din Japonia. I-am învins pe toți și am ajuns în finală unde, din păcate, am pierdut la puncte în fața unui azer extrem de puternic”, a mai povestit Vlăduț Oprică.

Despre Ashihara Karate, Vlăduț Oprică spune că este un stil de luptă care te pregătește pentru viață, îți dă putere și te învață lecții pe care nu le poți deprinde în nicio altă disciplină.