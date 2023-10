Lupii au fost o zi vegani și au mâncat prazul oltenesc. Așa aș vrea să văd Petrolul mereu

Să bați Universitatea Craiova în Bănie, cu 3-1, înseamnă ceva în fotbalul românesc. Nu o fi Craiova Olguței cea mai dificilă echipă de fotbal, dar în momentul de față este în topul echipelor românești și cel puțin declarativ aspiră la câștigarea campionatului.

- Publicitate -

Am văzut meciul și am lăsat să treacă o zi, decantând impresia la cald, tocmai pentru a evita să fiu subiectiv. Nu despre Craiova am de spus următoarele, ci despre Petrolul.

Contează victoria, contează scorul, contează că Petrolul a îngenuncheat în ultimele luni granzii campionatului, dar cel mai mult contează cum au făcut-o.

Să bați campioana Farul înseamnă enorm. Să bați Rapidul în Giulești contează nespus de mult pentru orgoliul ploieștenilor. Au bătut și Craiova lui Mititelu. Am zis să nu ne entuziasmăm, să vedem în continuare. Însă, după victoria de ieri, cea cu Universitatea, parcă nu mai e o întâmplare. Ar fi prea multe întâmplări și cred că e nedrept să punem aceste rezultate pe seama norocului sau a formei mai slabe în care se aflau adversarii.

Spun că nu e noroc, pentru că ieri am văzut ce poate Petrolul, în sensul în care am remarcat strategie, așezare în teren, răbdare și ieșire la atac când e cazul. Cu alte cuvinte, Petrolul și-a făcut echipă și mai are și antrenor. Dacă ar fi aceeași atitudine și în meciurile cu echipe mai slab cotate, atunci Petrolul ar fi mai sus decât actualul loc 6.

Am vrut să remarc că se vede munca, se vede și calitatea mai multor jucători, se vede și tactica, deci se cam văd ingredientele unui sezon care să justifice pretențiile unui club de tradiție, aflat în pragul Centenarului.

Urmează partida de acasă cu FCSB. Nu va fi un meci ușor și indiferent de ce se va întâmpla nu înseamnă nici că Petrolul a câștigat campionatul dacă bate, nici că Petrolul e o echipă slabă dacă pierde. E doar un meci, sunt multe orgolii, dar Petrolul e pe drumul cel bun. Succes mai departe!