Petrolul Ploiești o întâlnește în deplasare pe Politehnica Iași, luni ora 18.00

Petrolul Ploiești o va întâlni pe Politehnica Iași, luni ora 18.00 și va încheia seria meciurilor cu ehipele nou-promovate.

„Lupii galbeni” speră la o victorie după ce, în ultimele patru etape, au reușit doar trei rezultate de egalitate și o înfrungere.

Partida dintre Politehnica Iași și Petrolul se va disputa mâine, de la ora 18.00, pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Copou.

Florin Pîrvu speră la o victorie împotriva ieșenilor

„Ne dorim să câștigăm, să întrerupem această serie fără victorie și să obținem cât de mult posibil din cele două partide pe care le mai avem de disputat până la întreruperea campionatului, cu Politehnica și, apoi, cu UTA, acasă. Dar, vorbind despre primul meci, pot să spun că vom întâlni o echipă care are un moral foarte bun, pentru că vine după o victorie în ultimul joc, obținută la Voluntari, și, cu siguranță, vom avea o misiune dificilă.

Chiar dacă Politehnica n-a câștigat, până acum, pe teren propriu, faptul că s-a impus cu Farul și cu Voluntari în acest sezon spune ceva și cred că va fi o „nucă” tare. Dar, suntem pregătiți să facem un joc bun și să venim cu puncte de acolo”, a declarat antrenorul „găzarilor”.

Absențele lui Vali Țicu și Zoran Petrovic

„Va trebui să iau un calcul faptul că Țicu va fi suspendat, dar sper că nu pentru o perioadă lungă de timp, pentru că toată lumea a căzut de acord că nu a fost cu intenție faultul lui la Dragoș Iancu. Este un jucător foarte important pentru noi, așa încât trebuie să fiu pregătit să punem pe cineva în poziția ocupată de el, să putem alinia un 11 competitiv.

Apoi, Petrovic încă nu este refăcut după accidentarea din cauza căreia a ratat ultimele meciuri și va absenta și de această dată. Cât despre Billel Omrani, el a început antrenamentele cu noi, însă trebuie să avem răbdare și sper să-l vedem pe teren după pauza pentru echipele naționale, undeva spre sfârșitul lunii octombrie”, a completat Florin Pîrvu.

Revenirea fundașului central Marian Huja

„Nu am avut emoții când am intrat pe teren! Eram în superioritate numerică și m-am gândit doar că trebuie să ajut echipa să câștige meciul. Nu m-am gândit nici la accidentare, ci doar că sunt acolo și trebuie să-mi fac treaba, ca întotdeauna”, spune Huja, cel care vrea să dea uitării cât mai repede episodul din acest an. „Imediat după operație mi-am spus că nu o să fiu o victimă, ci că o să atac situația! Și parcă timpul a trecut repede, am revenit alături de colegii mei, m-am întors și pe teren, așa încât vreau să uit ce a fost, să muncesc și să fiu mai bun decât înainte”, a declarat Huja.

Arbitrii de la meciul Politehnica Iași – Petrolul Ploiești

Partida va fi condusă de către o brigadă ce îi va avea în componență pe Viorel Nicușor Flueran (Craiova) – Valentin Avram (București) și Marius Ionuț Bobe (București). Rezervă: Ovidiu Robu (Chitila). Arbitru VAR: Sebastian Colțescu (București). Arbitru AVAR: Alexandru Filip (Constanța).

