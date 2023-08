Ghicește scorul la Petrolul-FCU Craiova și câștigi un tricou al ”lupilor galbeni”

Petrolul Ploiești continuă concursul ”Ghicește scorul”. Suporterii care vor fi inspirați cu pronosticul la meciul cu FCU Craiova pot câștiga un tricou al favoriților.

Concursul este disponibil pe pagina oficială de Facebook / FC Petrolul Ploiești.

”Ghicește scorul în Petrolul Ploiesti – U Crraiova 1948 și câștigă tricoul de joc al echipei noastre!

Scrie scorul final al meciului (numar goluri echipa gazda – numar goluri echipa oaspete) in sectiunea comentarii.

Este permis un singur comentariu/user, iar raspunsurile editate dupa inceperea meciului vor fi eliminate.

Atentie: in cazul in care vor fi mai multe raspunsuri corecte cu scorul final, alegerea se va face in mod aleatoriu, rezultand un singur castigator.

Sunt acceptate comentarii pana vineri 18 august, ora 18:29. Mult succes!”