Fabian Stroe, boxerul legitimal la CSM Ploiești, campion european de juniori la categorie „52 kg”

Boxerul Fabian Stroe, legitimat la CSM Ploiești și antrenat de către Titi Tudor, a devenit duminică seară campion european al categoriei „52 kg”.

- Publicitate -

Boxerul Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, Fabian Stroe, a devenit campionul european al categoriei „52 kg” după ce a reuşit să câştige, în această seară, finala susţinută în compania armeanului Aren Kharatyan!

Desfăşurat în faţa câtorva sute de spectatori, bună parte dintre ei veniţi să-l susţină pe ploieşteanul nostru, meciul din Sala „Olimpia” a fost controlat de sportivul pregătit la club de Titi Tudor şi la Centrul Olimpic de la Brăila de George Perţea şi Marian Piţa! Fabian Stroe a câştigat toate cele trei reprize, 4-1, 3-2 şi 4-1, iar verdictul final – victorie prin decizie împărţită, 4-1 – a venit în uralele publicului spectator.

A fost primul titlu european obţinut de România la această ediţie a Campionatului European de Box pentru Juniori şi, evident, cea mai importantă performanţă a carierei pentru tânărul Fabian Stroe, care va împlini 16 ani pe 19 septembrie!

Extrem de fericit, Fabian Stroe a declarat la final: „A fost multă presiune, dar am reuşit să o gestionez bine şi să câştig acest titlu european, cel mai important al carierei mele până acum. Medalia este cu atât mai preţioasă cu cât am câştigat-o aici, acasă, în faţa prietenilor, a familiei, a antrenorilor care m-au crescut ca sportiv. A fost şi o presiune în plus pentru mine, deoarece am vrut să nu-i dezamăgesc, dar a ieşit totul bine până la urmă.

Vor urma competiţii importante, la care trebuie să ţin ştacheta sus, dar visul meu este să ajung la profesionişti şi să câştig măcar una dintre cele patru centuri importante ale boxului mondial. Idolul şi modelul meu este Floyd Mayweather, pentru că a reuşit să fie neînvins de-a lungul carierei şi întotdeauna a dat dovadă de mult respect faţă de adversari”.

Poate chiar mai fericit a fost maestrul Titi Tudor, care a declarat: „Vreau să vă spun că sunt cel mai fericit antrenor din lume. De când a apărut ideea organizării acestui campionat la Ploieşti, mi-am dorit să se concretizeze pentru că ştiam că eforturile făcute pentru Fabian vor fi răsplătite de el cu o medalie. Am avut încredere în el şi am trăit nişte clipe incredibile în această săptămână.

- Publicitate -

Mulţumesc, Fabian, pentru că ai făcut un oraş, un judeţ, o ţară mândri de tine! Pentru mine este încununarea unei cariere şi este, după performanţele lui Doroftei, cea mai importantă medalie obţinută de un sportiv pe care l-am antrenat”.

Parcursul lui Fabian Stroe la Campionatul European de Box pentru Juniori a fost următorul:

Optimi de finală – Victorie cu 5-0 la Hussenreza Haidari (Finlanda)

Sferturi de finală – Victorie cu 5-0 la Benedek Peter (Ungaria)

- Publicitate -

Semifinală – Victorie cu 5-0 la Yanko Iliev (Bulgaria)

Finală – Victorie cu 4-1 la Aren Karathyan (Armenia)