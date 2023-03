Povestea lui David Ilie, boxer din boxer, care a adus aur pentru CSM Ploiești și speră să aducă și aur pentru România

David Ilie este un boxer tânăr, de doar 18 ani, de la CSM Ploiești, care a cucerit Cupa României la Box pentru Tineret. În urma succesului de săptămâna trecută, când a adus aur național pentru clubul la care este legitimat, am fost să-l cunoaștem și să aflăm cum se desfășoară viața de zi cu zi a unui campion.

- Publicitate -

David este stabilit de cinci ani de zile, împreună cu părinții săi, în Suedia. Fiul marelui boxer Iulian „Cobra” Ilie, pășește pe urmele tatălui său, având înclinații clare spre acest sport care i-a consacrat părintele.

Dar boxul nu a fost întotdeauna ce este acum pentru David…

La șase ani făcea fotbal, tot la CSM, și pe la sala de box trecea doar din când în când, cu tatăl său. „Dar nu făceam nimic atunci. Luam niște mânuși și cam atât… Pentru că pe atunci făceam fotbal…”, povestește David întâmplări de acum mai bine de zece ani. La întrebarea „La ce a trebuit să renunți pentru box?”, răspunsul lui a sosit fulger: „La fotbal!”. Deci este clar că a existat un moment în care a ales… și a ales bine.

În ziua de astăzi este deținătorul Cupei României la Box pentru Tineret, categoria „71 kg”, și are un viitor strălucit în față. Despre cum este să fii campion, spune că „este o mare fericire, dar vine la pachet și cu o muncă grea”

- Publicitate -

De la fotbal la box a trecut odată cu mutarea în Suedia

În urmă cu cinci ani, familia lui David a decis să se mute în Suedia. „După ce m-am mutat în Suedia, la vârsta de 13 ani, i-am spus tatălui că aș vrea să încerc boxul, să încep să fac antrenamente cu el, să particip la unele meciuri… Iar el a fost de acord. Așa a început să boxul pentru mine…”, își amintește David.

În prezent, este înscris și la școală în Suedia și, atunci când este acolo, face antrenament cu tatăl lui. De asemenea, participă și în Suedia la concursuri deoarece are dublă legitimație, pe lângă cea de la CSM Ploiești, este și legitimat al unui club sportiv suedez.

„În general, în România vin să particip la competițiile mari pentru că este alt nivel de pregătire și sunt mai grele. Nu se compară boxul de aici cu boxul din Suedia.”

- Publicitate -

„În Suedia se boxează foarte mult pe tehnică și condiție fizică și cam atât”, povestește David. „Aici, e mai complex. Pe lângă faptul că te învață tehnica, te învață și cum să ai forță și explozie în lovitură.”

Mai spune că antrenorii de aici, Titi Tudor și Adrian Pîrlogea, se „focusează” și pe rotația corpului, de unde vine forța.

În ceea ce privește școala are noroc pentru faptul că sistemul din Suedia este destul de permisiv și poate să facă școală „de pe telefon sau de pe laptop”. Adică lucrează mult în sistem online.

- Publicitate -

David Ilie despre antrenamentele de box din Suedia și din România

Când este în Suedia se antrenează cu tatăl său, deoarece școala de box din România este net superioară celei din Suedia. „Mă antrenez cu tata pentru că el știe cel mai bine de ce am nevoie ca să ajung unde îmi doresc.”

„Acum îmi doresc să devin boxer profesionist și chiar mai bun decât a fost el. Tata mi-a spus că fizicul pe care îl am este pentru box. Și mi-a spus că este posibil să ajung unde vreau, chiar și mai mult decât el, dacă îmi doresc cu adevărat”

Deși trebuia să se întoarcă acasă, în Suedia, vineri, pe 17 martie, David va mai rămâne o perioadă în țară. Datorită faptului că a câștigat Cupa României, are șanse să participe la Campionatele Europene. Dar acest lucru îl va afla mai încolo. „În caz că voi fi ales să reprezint România la Europene, trebuie să mai rămân pe-aici ca să fac pregătire”. Iar Campionatele Europene vor fi în maxim două luni.

- Publicitate -

În Suedia se antrenează cu tatăl său de luni până joi, din păcate doar două ore pe zi. „Am școală și nu reușesc să ajung la două antrenamente pe zi”, spune David.

Legătura strânsă pe care o are cu tatăl lui transpare în tot ceea ce povestește: „Acum am început să alerg dimineața. Pentru că mi-a spus tata că trebuie neapărat ca să am condiție. E greu, mă scol de dimineață, dar asta este…”

De când a venit în țară are însă două antrenamente pe zi. Între cele două antrenamente intră pentru școală online în Suedia. „Între antrenamentul de la 9:30, de dimineață, și cel de la 16:00 intru pentru școală. După antrenamentul de după-amiază mă mai relaxez sau mai fac unele teme.”, povestește David modul în care se desfășoară o zi pentru el de când a venit în România. „Am reușit să-mi fac un program destul de regulat pentru moment”, mai completează sportivul. Ceea ce este bine deoarece disciplina este un factor cheie în atingerea performanței.

- Publicitate -

Între Suedia și România, David declară că îi place mai mult în România. „Pe plan sportiv aici este o pregătire mai bună și mai grea. Oricine s-ar uita și doar la rezultate la box, de exemplu la amatori în ultimii ani, comparativ între România și Suedia, ar vedea clar rezultate mai bune pentru țara noastră. România are rezultate mai bune la box. Cu cât pregătirea este mai bună și mai grea, cu atât rezultatele sunt pe măsură.”

„Tatăl meu tot timpul îmi spune că, dacă nu-mi este greu la antrenament, atunci îmi va fi greu în meci, și invers. Cu cât îmi este mai greu la antrenament, cu atât îmi va fi mai ușor la meci”.

Sala de box din Ploiești este într-adevăr un „templu al boxului”

Valoarea incontestabilă a sălii de box din Ploiești, nu poate fi contestată de nimeni. Iar David este întrutotul de acord cu acest lucru.

„De aici, din sala de la Ploiești, au ieșit foarte mulți boxeri buni. Pe lângă că au plecat foarte mulți profesioniști, acum câțiva ani, au venit și foarte mulți copii care s-au străduit, și-au dat silința și au ajuns la Europene și la alte competiții mari. Sala de aici are continuitate. A reușit să scoată foarte mulți boxeri profesioniști recunoscuți în România. Foarte buni la tineret, la juniori, la senoiri… și observ că nu se oprește aici”, spune el în timp ce privește cu admirație de jur împrejur.

Știe că cea mai mare contribuție la rezultatele obținute de sportivi, o au cei doi antrenori, Titi Tudor și Adrian Pîrlogea. „După mine antrenorul are o importanță de 70-80%. Multă lume spune că ține de tine. Dar eu sunt de părere că, dacă ai un antrenor bun, și ești muncitor ai să evoluezi și ai să ajungi mult mai repede unde îți dorești. De exemplu, mulți copii de aici ajung buni pentru că au fost sau sunt antrenați de Titi Tudor și de Adrian Pîrlogea. Și văd că nu se opresc aici să scoată campioni”.

Pentru sala de box de aici și pentru cei doi antrenori are un mare respect și este convins că, dacă va reuși la Europene, succesul nu i se va datora lui 100%. Fără tatăl său, fără antrenorii de aici, de la Ploiești, nu ar fi fost unde este acum.

„Mă duc la Europene cu gândul să iau primul loc. Aceasta este misiunea pentru anul acesta: medalie de aur la Campionatele Europene. Să vedem însă ce obstacole și ce sportivi ne apar în față…”, spune David Ilie, câștigător al Cupei României de Box la Tineret.

La finalul întâlnirii l-am întrebat care ar fi, în opinia lui, calitățile pe care ar trebui să le aibă un viitor boxer.

O persoană care vrea să înceapă boxul trebuie să aibă în primul rând inimă, consideră David. „să nu-i frică de bătaie”. Degeaba ești bun, dacă n-ai curaj. Ești bun dar, dacă nu ai inimă, de la un anumit nivel nu mai merge. Degeaba ai talent… trebuie să pui muncă, să pui curaj și să ai încredere în tine ca să poți să câștigi meciuri.”, a răspuns David Ilie fără să stea pe gânduri.

Vom vedea care va fi parcursul lui David în continuare, dar suntem siguri că ne va face să fim mândri de el și că va reprezenta cu succes România oriunde va merge.