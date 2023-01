De ce a cedat gazonul stadionului Ilie Oană la meciul Petrolul-Chindia. Explicația administratorului Titel Arsene

Meciul dintre Petrolul și Chindia, încheiat cu victoria oaspeților, s-a desfășurat pe un teren foarte greu, fotbaliștii reușind cu greu să-și mențină echilibrul. Pentru că în spațiul public au apărut numeroase comentarii cu privire la starea gazonului, administratorul stadionului Ilie Oană, Titel Arsene, a oferit următoarele explicații pe Facebook:

Drag imi este cand vad cum toata lumea isi da cu parerea in necunostinta de cauza- si aici nu ma refer la suporterii nostri pentru ca , ei cu adevarat au datoria sa traga semnalele de alarma asa cum considera , chiar cu inocenta si nonsalanta iubitorilor de galben-albastru – ci la formatorii de imagine sau comentatorii posturilor media Tv care se ocupa cu transmiterea meciurilor din campionat.

Dragii mei, pentru numele lui Dumnezeu, intelegeti o data pentru totdeauna ca o instalatie , asa-numita de degivrare a unui gazon inierbat , nu se comporta ca o plita incinsa pe dedesupt, sau ca un cazan de fierbere a apei din pamant in vederea evaporarii ei sau uscarii acestuia.

Aceasta are un rol bine stabilit , calculat stiintific, reprezentand o solutie optima pentru performanta si randamentul suprafetei de joc. Sistemul de încalzire asigura temperatura necesara radacinii firului de iarba pentru a se regenera si pentru a favoriza procesul de germinare a gazonului la fel cum ar fi făcut-o în condiții climatice favorabile , adica primavara /vara / toamna.

Totodata sistemul asigura si prevenirea formarii ghetii la nivelul suprafetei de joc atunci cand temperaturile exterioare negative pot favoriza acest lucru dar acest lucru nu este instantaneu ci se realizeaza intr-un timp de 2-4 zile.

Arhitectura tehnico-constructiva a acestui sistem este complet automatizata, functioneaza pe baza unor senzori si termostate, trasee de fir rezistiv instalate de-a lungul terenului la o adancime de 20cm -25cm fata de suprafata finita evitandu-se astfel,riscul de supra-încalzire a stratului de gazon, fapt ce ar conduce catre pierderea materialului vegetal.

Senzorii sunt pozitionati la o adancime de 10 cm fata de suprafata finită, iar termostatele care primesc comenzile acestora sunt setati la un prag de temperatura de 10°C – 12°C.

Temperatura de 10°C – 12°C obtinuta la 10cm sub cota finita va asigura temperatura de 1°C pana la 3°C la “firul ierbii”, ceea ce asigură pastrarea conditiilor optime fara gheață.

Pe buna dreptate aici poate ma veti intreba de ce asupra gheții lucreaza cu eficacitate si nu ar face acelasi lucru si cu zapada. Raspunsul este relativ simplu. Zapada se asterne pe suprafata inierbata in strat de 10-40cm iar caldura degajata de cele 3°C la nivelul firului de iarba topeste instantaneu zapada pe o inaltime de maxim 2-3cm creind un adevarat tunel sub stratul de zapada.

Intr-un timp de aprox. 2-4 zile tot stratul de zapada dispare in conditiile in care nu vin alte intemperii.Gheata in schimb se formeaza la nivelul solului chiar si mai adanc pana la cota -3-4cm in conditiile in care degivrarea nu este pornita .

Si pentru a demonta si mitul cu,, Au facut economie si nu au pus in functie degivrarea” va pot spune ca inca din mijlocul lunii decembrie s-au facut si s-au aprobat informarile cu privire la necesitatea punerii in functie a instalatiei de degivrare.

Aceste proceduri interne ale CSM Ploiesti,fac parte din metodologia de lucru in administratia publica in conditiile in care apar costuri suplimentare necesare bunului mers al activitatii in cadrul bazei sportive Stadion.

Si nu va ascund faptul ca , cuplarea acestei instalatii la reteaua electrica, creaza o crestere masiva a facturii de energie. Este un mare consumator, in jur de 670kW/h in conditiile in care senzorii din sol dicteaza pornirea ei. An de an din decembrie si pana in martie ( cu mici pauze in functie de programarea inceperii campionatului cat si de necesitatea unei pauze de maxim 2 saptamani timp in care materialul vegetal trebuie sa interpreteze un sfarsit si un inceput de ciclu de vegetatie )instalatia noastra a fost in functie , dovada faptul ca am putut ,,trage ” de acest gazon in toti acesti 12 ani de folosinta.

Revenind la situatia actuala in care ne-am confruntat cu ninsori abundente incepand cu dimineata zilei de vineri am actionat cu fortele noastre inca de la prima ora pentru a degaja stratul masiv de zapada (30cm)pana seara tarziu ( ora 22) la lumina nocturnei. Am beneficiat de sprijinul domnului Mihai care a avut utilajul special de impastiere a zapezi si caruia ii multumesc personal pentru implicare .

Cred ca daca nu se lucra cu acest utilaj nu puteam reusi doar cu lopeti si perii sa degajam zona .Ati vazut cu totii ca si in ziua meciului au fost precipitatii sub fforma de zapada , lapovita si chiar si ceva ploaie. Acest fapt ne-a dat peste cap caci toata masa care trebuia degajata era intr-un stare de agregare ciudata si mocirloasa ( o zapada apoasa care nici nu se topea nici nu curgea in zonele de dren dar nici zapada fizica nu era ) Este foarte adevarat si faptul ca de ceva timp noi avem probleme cu tasarea stratului de suport pamant vegetal care nu mai este permeabil inspre a asigura o scurgere rapida catre sistemul de drenaj.

Sunt totusi 12 ani in care noi nu am schimbat ca altii, stratul de suport vegetal sau stratul suport inierbat, ca atare se preconiza ca in perioada septembrie / octombrie 2022 sa se efectuieze o lucrare majora planificata in prevederea bugetara , de reabilitare a intregii suprafete de joc inclusiv zona stratului vegetal tasat. stiti cu totii care au fost discutiile ce au determinat amanarea acestora dar acum este foarte clar ca nu se mai poate amana aceasta lucrare, trebuind a o efectua in perioada 15 aprilie 30mai

O sa ma intrebati cu siguranta , de ce in aceasta perioada ? Raspunsul este simplu si argumentat de orice provider de lucrari de acest gen sau de orice horticultor. Nu pot fi efectuate ( si nu-si asuma nimeni aceasta raspundere referitor la garantie )aceste tipuri de lucrari decat in perioadele calendaristice cu temperaturi de pana in 25°C – aprilie /mai -septembrie /octombrie. In aceasta speta chiar nu stiu cine si-ar putea permite sa-si angajeze semnatura de ok, pentru o cheltuiala de aprox. 4-500.000E in conditiile in care nu s-ar respecta aceste perioade iar rezultatul ar fi un fiasco.

Trebuie tinut cont si de faptul ca lucrarile propriuzise dureaza cam 10-14 zile ( asta la foc continu) iar apoi este necesar un timp de 21-30 zile pentru acomodarea/fixarea intregului sistem inierbat .

In speranta ca am putut fi pe intelesul tuturor si ca macar unele din miturile aruncate pe piata am reusit sa le demontez va multumesc tuturor ce ati avut rabdarea de a parcurge cu intelepciune aceasta postare .