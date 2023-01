Moment jenant într-un amical din România. Valentin Lazăr, jucător la CS Păulești, a aruncat cu lenjerie intimă spre fostul său antrenor

Un moment jenant a avut loc sâmbătă în amicalul dintre Dinamo și CS Păulești, încheiat 0-0. Dacă pe teren nu a fost spectacol, Valentin Lazăr a oferit un moment jenant atunci când a aruncat cu două perechi de lenjerie intimă pentru femei spre fostul său antrenor de la Dinamo, Ovidiu Burcă.

Valentin Lazăr a părăsit formația bucureșteană în toamna anului trecut, în urma unui conflinct cu antrenorul Ovidiu Burcă, iar acum evoloează pentru CS Păulești.

În timpul partidei, Lazăr a scos din jabmiere două perechi de lenjerie intimă, de culoare roz și mov, pe care le-a aruncat spre banca de rezerve dinamovistă, și a strigat „Luați! Să-i dați lui Mister în cantonament!”, potrivit DigiSport.

„Ovidiu Burcă a reușit să dea liderii vestiarului afară. Nu a avut curaj să mă privească pe mine în ochi, n-a avut curaj să-i privească în ochi pe cei 5. Se băga prin căsuță, pe acolo, pe la Săftica. Sunt mai multe lucruri la mijloc. Băieții și oamenii din jurul lui Dinamo știu ce face acest psiholog”, a declarat tehnicianul Dinamovist după meci.

Citește și Nae Constantin, dezamăgit de prestația echipei după înfrângerea cu CS Mioveni

„Nu m-a supărat cu nimic, știam de o lună că va face asta (n.r. că îl va da afară). Are impresia că e Dumnezeu pe pământ și îi tratează așa pe ceilalți care l-au ajutat să ajungă la un punct de play-off…îi dai afară și numai jucătorii sunt de vină. Domnul psiholog nu e de vină, că are niște cărți în fața altora. Nu e așa, hai să n-o mai dăm așa”, a acuzat Valentin Lazăr.

„Foarte mare grevă a fost la Dinamo. Au întrebat și ei despre bani, de 2-3-4 săptămâni, cu activități pe zoom, cu toată lumea. Domnii din imagine au spus că se rezolvă, de Sărbători, de Crăciun, de Paște, se rezolvă.

Și când au venit băieții la antrenament, au întrebat și ei dacă vine cineva în fața lor să le explice. Și omul a plecat și apoi s-a dus pe la conducere, că nu poate să lucreze cu acei jucători. Asta e atitudine de mare-mare antrenor, părerea mea, un fel de Del Bosque în România”, a declarat Valentin Lazăr legat de greva de la Dinamo.