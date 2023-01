Nae Constantin, dezamăgit de prestația echipei după înfrângerea cu CS Mioveni

Nae Constantin a fost dezamăgit de rezultatul obținut sâmbătă seara de echipa sa, 0-1 pe terenul celor de la Mioveni. Petrolul este a doua echipă învinsă de Mioveni sezonul acesta.

„S-a adeverit a nu știu câta oară că în momentul în care joci cu inima, cu suflet, poți trece de multe bariere. Asta s-a întâmplat în această seară cu adversarul.

Probabil ne-am crezut învingători înainte de începerea jocului. O mare vină o port și eu, nu am reușit să-i motivez suficient de bine.

Ne mai întâlniserăm cu situația asta împotriva lor și în tur, atunci am câștigat un punct, dar în seara asta nu am putut reveni după o repriză foarte, foarte slabă. Per total, o victorie meritată a Mioveniului”, a declarat Nae Constantin la PrimaSport.

„Sunt surprins de atitudinea noastră, nu am văzut nimic din ce am pregătit. Asta mă surprinde neplăcut, ne face să ne punem semne de întrebare. Trebuie să facem o analiză. Mâine e zi liberă, de luni la muncă, pentru că greul abia începe.

Am crezut că putem trece peste absențe, dar se pare că ne lipsesc jucătorii. E greu să vorbim de întărit lotul. Sunt îngrijorat, asta e clar.

Nu aș vrea să vorbesc de play-off. Nu am reușit să câștigăm la ultima clasată și vorbim de play-off? Vedem la urmă dacă vom reuși să ajungem mai sus decât suntem noi, ca valoare, în acest moment”, a adăugat acesta.

Din lot nu au făcut parte jucători importanți ca Jair Tavares, Marian Huja și Valentin Țicu.

„I-am văzut altfel pe jucători în meciurile de pregătire. Probabil miza, presiunea și-au spus cuvântul.

Gicu a încercat multe, dar nu ne-a ieșit aproape nimic. Am riscat, nu aveam ce face, dar ne-a lipsit golul.”, a adăugat antrenorul Petrolului.

„Un meci prost, am ratat câteva ocazii, dar nu cred că meritam mai mult. Am început prost jocul, apoi am încercat să egalăm împotriva unei echipe bune, chiar dacă e pe ultimul loc. De ce ne-a fost frică nu am scăpat.

Au fost mai agresivi, în rest nu ne-au surprins. Dar ăsta este fotbalul. Trebuie să ne gândim la următorul meci.

S-a vorbit mult despre situația financiară, nu aș vrea să mai vorbesc și eu. Sper să se rezolve, atât.”, a declarat Constantin Budescu.

„A fost greu, au închis bine spațiile și asta a fost. Am încercat, dar atât am putut.

Poate pe hârtie păream mai buni, favoriți, dar ei au fost mai ambițioși. Le-a ieșit, au luat cele 3 puncte și asta a fost.

Aveam șansa să trecem peste Sepsi, dar obiectivul nostru rămâne același, salvarea de la retrogradare. Mai sunt câteva meciuri. Ideea e să uităm rapid acest meci. Timpul trece repede și ne așteaptă un alt meci greu, acasă, pe care trebuie să-l câștigăm.

Obiectivul meu este acela de a da totul acolo unde sunt. Deocamdată sunt sub contract cu Petrolul. Dacă conducerea va decide că ar fi mai bine să plec, să ajut clubul, o voi face”, a transmis Gicu Grozav.