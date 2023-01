Înotătorul Robert Glinţă și-a anunțat retragerea din competiții

Înotătorul Robert Glinţă (25 ani), campion european, și-a anunțat retragerea din sportul de performanță printr-o postare pe pagina sa Facebook.

”A venit timpul să fac un pas înapoi de la înotul competițional.

Prin suișuri și coborâșuri, acest sport m-a învățat atât de multe și m-a făcut cu adevărat să cresc în ființa umană mai evoluată de astăzi.

Fie că este vorba de durere sau glorie, eșec sau succes, suferință sau fericire, cantitatea de responsabilitate, disciplină, dăruire, ambiție prin muncă asiduă pentru a atinge un scop și a depăși adversitățile și obstacolele, au crescut rădăcini adânci în mine care vor prevedea nu rămâi cu mine.

Nimic nu ar fi fost posibil fără oamenii cu care am lucrat pe parcurs. Fiecare dintre ei joacă un rol uriaș și lasă o urmă importantă în cariera și viața mea. Pentru ei, nu îmi pot exprima suficient recunoștința.

Toate amintirile frumoase și prietenii dragi pe care mi le-a adus acest drum, conexiunile sufletești care depășesc viața de înot, mă fac să simt că am câștigat mult mai mult decât niște medalii și trofee pe parcurs.

Tuturor prietenilor și fanilor vreau să vă mulțumesc că mi-ați arătat mereu sprijinul și că ați crezut în mine indiferent de situație.

Resursele sunt epuizate și este timpul să mă adresez și să am grijă de propria mea sănătate fizică, mentală, emoțională și spirituală, căci sunt doar o altă ființă umană până la urmă.

Portretul sportivului (sursa: COSR)

A practicat mai întâi karate, după care, la varsta de 9 ani, a dorit să învețe să înoate în Bazinul Olimpic din Pitesti. Dupa cateva luni, a inceput inotul de performanta la Clubul Sportiv Municipal Pitesti, sub indrumarea antrenorului Viorel Ciobanu.

In 2013, s-a mutat,fara familie, la Baia Mare, unde a inceput pregatirea cu antrenorul Adrian Gherghel, in cadrul Liceului cu Program Sportiv din orasul maramuresan.

La sfarsitul anului 2015, s-a transferat la CSU Cluj, fiind student la Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii Babes Bolyai, continuand sa se antreneze cu acelasi tehnician.

La 100 m spate, a doborat recordul mondial pentru juniori si a stabilit un nou record national pentru seniori (in bazin scurt).

In 2015, a cucerit titlul de campion mondial, la juniori, la 100 m spate, cu timpul 54,30 secunde (in bazin olimpic), si s-a calificat la Jocurile Olimpice de vara de la Rio de Janeiro din 2016.

In 2016, a fost singurul inotator roman care a ajuns in faza finalelor la Jocurile Olimpice de vara de la Rio de Janeiro, in proba de 100m spate, unde s-a clasat pe locul 8, dupa ce in semifinale stabilise un nou record national al Romaniei (54:34).

Din 2017, s-a transferat la CS Dinamo Bucuresti unde a inceput antrenamentele sub indrumarea tehnicianului Silviu Anastase. La finalul lui 2017, la Campionatele Europene în bazin scurt (25 m) de la Copenhaga a cucerit medalia de bronz la 100 m spate.

In aprilIe 2019, a devenit primul roman calificat la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, dupa ce a reusit sa coboare sub baremul de calificare la 100 m spate la reuniunea de la Guangzhou, din China. La Guangzhou, a inotat cele doua lungimi de bazin in 53:70 secunde, baremul stabilit de Federatia Internationala de Natatie (FINA) pentru aceasta proba fiind 53:85.

La finalul anului 2019, la Campionatele Europene in bazin scurt (25 m) de la Glasgow, a urcat din nou pe cea de-a treia treapta a podiumului, la 100 m spate.

În mai 2021, la Budapesta, a cucerit medalia de aur la 100 m spate și a devenit primul înotător român campion european, într-o probă masculină, din istoria natației românești.

În noiembrie 2021, la Europenele în bazin scurt (25 m) de la Kazan (Rusia) a cucerit cea de-a treia medalie de bronz pe această distanță.

Alături de David Popovici, a fost desemnat sportivul anului 2021 de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.