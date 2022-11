Prahoveanul Rareș Lixandru, campionul european cu care ne mândrim: “Senseiul m-a învățat să nu renunț și să fiu un luptător!”

Rareș Andrei Lixandru are 20 de ani, locuiești în Ploiești și este student la Universitatea Politehnica. Rareș este legitimat la Academia Ambiția Mădălin de 15 ani, iar cu ajutorul antrenorilor lui a reușit numeroase performanțe. Este multiplu campion național și internațional.

Deține centura neagră în cadrul Federației Române de Hand to Hand Fighting și centura neagră în disciplina Batto Do.

Cea mai recentă performanță a lui Rareș este de la Campionatul European de Chanbara din Belgia, de unde s-a întors învingător. Acesta este de părere că atunci când oferim respect unei persoane, ne oferim respect nouă.

Rareș, prezintă-te în câteva cuvinte.

“Mă numesc Rareș Andrei Lixandru, am 20 de ani, locuiesc în Ploiești și sunt student la Universitatea Politehnica, în cadrul Facultății Ingineria Sistemelor Biotehnice, specializarea de Inginerie Mecanică.

Sunt legitimat la Academia Ambiția Mădălin de 15 ani, iar împreună cu antrenorii mei am reușit să obțin numeroase performanțe. Sunt multiplu campion național și european, centura neagră în cadrul Federației Române de Hand to Hand Fighting, centura neagră și în disciplina Batto Do.

În momentul de față locuiesc în Ploiești, dar provin din localitatea Cocorăștii Mislii, sat Goruna.”

Cum ai descoperit lumea sportului? Detaliază de la ce vârstă și cum a început totul.

“Am descoperit sportul dintr-o întâmplare. Un coleg de școală primară începuse să practice arte marțiale la Clubul Sportiv Ambiția Mădălin, iar tatăl său a vorbit cu mama mea și i-a povestit despre club, despre sport și despre lucrurile frumoase care se întamplau acolo.

Eu fiind un copil foarte energic, am fost dus să fac sport în principiu pentru a îmi consuma energia. Nu mă gândeam niciodată, nici eu, nici mama mea, că vreodată voi ajunge la performanțele sportive pe care le-am îndeplinit.

Tot drumul meu în lumea sportului a început într-o toamnă ploioasă, în anul 2007. Am intrat în sala de antrenament, care la momentul acela se afla în localitatea Baicoi și am rămas impresionat de toate lucrurile care se întâmplau acolo. Din primul moment cand am interactionat cu sensei Madalin am simțit o conexiune cu el.

Am simțit că este un om bun care vrea să mă ajute. Nu mi-era foarte ușor să ajung la antrenamente, deoarece în momentul acela locuiam în localitatea Cocorastii Mislii, sat Goruna. Satul meu natal, pentru mine, este cel mai frumos loc din lume. Simt o strânsă legătură emoțională față de fiecare loc de acolo.

Mereu am simțit că am fost înconjurat de oameni buni, oameni care si-au pus într-o oarecare măsură amprenta asupra personalității mele. Eram nevoit sa fac naveta spre Băicoi alături de bunicul meu de fiecare dată când aveam antrenament, dar asta nu m-a împiedicat niciodată să îmi urmez visul.”

Cine este mentorul tău în sport și cum anume te motivează acesta?

“Pot spune că mentorii mei în sport sunt Sensei Madalin și Sensei Ana. Am încercat să preiau de la fiecare dintre ei caracteristicile pozitive care m-au ajutat să devin un campion. Sensei Mădălin m-a învățat să fiu un luptător, să nu renunț indiferent de cât de greu ar fi și să continui să lupt până îmi îndeplinesc obiectivul.

Sensei Ana m-a învățat să fiu diplomat, să fiu cumpătat și să fiu respectuos cu fiecare om pe care îl întâlnesc. Antrenorii mei, alături de persoanele pe care le iubesc, mă fac să continui să muncesc în fiecare zi pentru a îi putea face mândrii de mine și de rezultatele mele.

Sunt conștient de faptul că au depus foarte multă muncă în pregătirea mea, dar și foarte multe sentimente. Pentru aceste lucruri vreau să le întorc înzecit binele oferit fiecărei persoane din viața mea care m-a ajutat să ajung unde sunt acum. Le sunt veșnic recunoscător!”

Care sunt 3 cele mai importante campionate la care ai participat?

“Pentru mine fiecare campionat în parte este important, deoarece caracterul meu mă face să vreau să fiu cel mai bun de fiecare dată. Dacă ar fi sa răspund la întrebare, unul dintre cele mai important campionate din cariera mea sportivă este chiar primul campionat la care am participat, în anul 2008, la Cupa Ambitia. Acolo a început povestea mea.

Deși eram începător și nu aveam experiență în lupta, m-am ambiționat și am reușit să obțin titlul de campion. Un alt campionat foarte important pentru mine este Campionatul Național de Chanbara din anul 2021, din sesiunea de toamnă. Acela a fost al doilea meu campionat de când urcasem la categoria de seniori.

În primul, din cauza schimbării de categorie, mi-a fost foarte greu să concurez cu adversarii mei, dar după o muncă de câteva luni și o dorință imensă de reușită, am obținut titlul de campion național.

Atunci am simțit că visul meu începe să se îndeplinească și că pot ajunge unul dintre cei mai buni!

Ultimul și cel mai important pentru mine este Campionatul European de Chanbara din Oostmalle, Belgia. Are și va avea în inima mea un loc special toată viața. Presiunea era foarte mare pe mine, deoarece la categoria de seniori, în România, erau doar sportivi experimentați care participaseră la alte campionate internaționale.

Emoțiile au fost mari pentru mine, dar am reușit să mă adun și să obțin două titluri de Campion European.”

Povestește despre cea mai recentă experiență din lumea sportului și medaliile obținute în Belgia.

“La Campionatul European de Chanbara din Belgia am simțit că sunt împlinit pe plan sportiv. Finala europeană la proba kodachi este cea mai mare realizare din viața mea de până acum. Meciul a început. Adversarul meu a reușit să câștige primul punct.

În momentul acela am crezut că totul s-a terminat, că am pierdut. Mi-am adus aminte de ceea ce îmi spuneau antrenorii mei. Să dau totul și să fiu eu pentru că pot să-mi îndeplinesc orice îmi pun în minte!

Meciul a continuat, iar eu am reușit să egalez. A fost momentul în care mi-am spus că trebuie să demonstrez tuturor că nu sunt doar un sportiv promițător, ci un adevărat campion! Cu foarte mult calm, mi-am așteptat adversarul și am atacat în momentul cel mai bun.

După atacul meu am început să mă uit la deciziile arbitrilor. Nu pot să exprim în cuvinte bucuria și emoția pe care le-am simțit în momentul în care toate cele trei steaguri erau ridicate spre mine. Am simțit că sunt mandru de mine. M-am dezechipat si-am fugit spre Sensei Ana, antrenorul meu de Chanbara.

Am izbucnit în lacrimi și am îmbrățișat-o, mulțumindu-i pentru tot ce a făcut pentru mine. Am simțit că i-am făcut pe toți cei care mă iubesc să fie mândrii de mine!”

Cum se îmbină performanța sportivă cu viața de student la Politehnica?

“Este destul de dificil să fii sportiv de performanță și să poți face față într-o universitate precum Politehnica. De fiecare dată când am avut nevoie să lipsesc de la cursuri pentru a putea participa la antrenamente, cei din cadrul Politehnicii m-au înțeles.

Vreau să le mulțumesc pentru faptul că susțin sportul prin încrederea și răbdarea pe care mi le oferă.

Cât despre viața de student îmbinată cu performanța sportivă, pot spune că este destul de dificil. Trebuie să respect programul de la facultate, dar în același timp să îmi continui pregatirea și planul alimentar. Trebuie să găsești o cale de mijloc pentru a echilibra stilurile acestea de viață foarte diferite.”

Care este cea mai mare frică pe care o are un sportiv de performanță?

“Este un lucru subiectiv, deoarece fiecare persoană are aspirațiile sale în viață. Pentru mine cel putin, frica cea mai mare este cea de eșec.

Sunt conștient că există o echipa în spatele meu care a muncit pentru mine în scopul de a obține cele mai bune performanțe. Ar fi o lipsă de respect pentru munca lor din partea mea dacă eu nu aș putea să obțin cele mai bune rezultate.”

Care este diferența dintre locul 1 și locul 3?

“Pentru mine, adevărata diferență dintre locul 1 și locul 3 este doar în cea a dorinței. Cel care a obtinut locul 1 și-a dorit mai mult decât cel care a obținut locul 3. Determinarea joacă un rol foarte important în succesul unui sportiv. Dacă-ți dorești cu adevărat, totul este posibil!”

Ce înseamnă eșecul pentru tine?

“Pentru mine eșecul este perceput ca o lecție. Din fiecare înfrângere avem de câștigat ceva. Câștigăm experiență, informații și, ușor-ușor, te câștigi și pe tine.

Prin înfrângeri realizezi ce ai de îmbunătățit la tine atât ca persoană, cât și ca sportiv. Pentru mine eșecul este un lucru benefic în unele situații.”

Îi sfătuiești pe cei mici să se apuce de un sport? Dar de performanță?

“Sfătuiesc pe toată lumea să se apuce de sport. Sportul te dezvoltă frumos, te disciplinează și îți oferă valori morale. De asemenea, părinții ar trebui să-și îndrume copiii spre sport, deoarece pot fi mult mai disciplinați. Astfel nu ar mai exista atâtea probleme de comportament în rândul tinerilor.

Cât despre performanță, nu poți să fii la început în ceva și să vrei să faci performanță de la început. Trebuie să inspectezi domeniul pentru a vedea daca-ti place cu adevărat. Mai târziu, performanța va veni fără ca tu să îți dai seama.”

Cea mai importantă regulă în lumea sportului?

“Disciplina și respectul sunt cele mai importante calități ale unui sportiv. Dacă ești disciplinat, poți faci lucruri pe care nici tu nu ți le poți imagina. Disciplina te ajută să fii cea mai bună versiune a ta, atât pe plan sportiv, cât și pe plan personal.

Respectul ar trebui să fie o valoare morală a fiecărei persoane. Atunci când oferim respect unei persoane, ne oferim respect nouă. De aceea, în lumea artelor marțiale respectul unui elev față senseiul său este cel mai important.”

La final, lasă un mesaj pentru cititorii ziarului Observatorul Prahovean.

“Va mulțumesc frumos pentru faptul că încercați să educați frumos și corect lumea! Vreau să transmit fiecărei persoane să iși trăiască viața într-un mod cât mai sănătos și să înceapă practicarea unui sport.

Sportul, în viețile noastre, ne poate aduce doar beneficii! Fiți mai buni și încercați să apreciați mai mult când vedeti pe cineva că a reușit ceva. Doar el știe cât de greu i-a fost să ajungă unde este. Să ne bucurăm că există oameni care își dau interesul pentru țara noastră!”