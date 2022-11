VIDEO: Antrenorul Petrolului a povestit cum a decurs întâlnirea cu primarul Volosevici după promovare: ”Credeam că vrea să ne felicite….”

Antrenorul Petrolului, Nicolae Constantin, a povestit în timpul emisiunii ”Pasul la ofsaid” de la Ploiești TV cum a decurs întâlnirea cu primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, la scurt timp după ce a promovat echipa în prima ligă. VIDEO la finalul textului.

În timpul emisiunii, moderatorul Cristian Anghelescu, l-a întrebat pe antrenorul Petrolului despre situația financiară a echipei și de ce nu se implică autoritățile locale și județene pentru susținerea clubului.

În acest context, Nicolae Constantin a povestit discuția pe care a avut-o la scurt timp după promovarea în prima ligă cu primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici.

”După ce promovăm îmi sună telefonul și îmi zice cineva: uite, sunt cu domnul primar (n.r. Andrei Volosevici) și ar vrea să te cunoască sau ceva de genul ăsta. În mintea mea a fost b, mă cheamă omul ăla să mă felicite, că poate am promovat…Și zic ok, uite sunt acasă, mă îmbrac și vin. Am anunțat conducerea (n.r. clubului), așa fac tot timpul, le-am spus că mă duc, nu am cerut voie, mă lăsați sau nu mă lăsați, să știți că mă duc la o discuție. Da domnule, du-te, nu e nicio problemă.

Am ajuns acolo și am fost primit cu o atitudine d-asta de parcă m-aș fi dus eu să cer ceva…Deci mă așteptam să zică: bă, bravo vouă, felicitări pentru ce ați făcut, sau ce ai făcut. Deci direct într-o chestie d-asta: ce bă, eu cum să vă ajut pe voi, ce să fac eu, că eu am vrut, dar voi n-ați vrut…Deci era o chestie d-asta de ziceai că eu le-am spus bă, primiți-mă și pe mine să vă cer niște bani.

Și am stat un pic, mi-am spus și eu părerea și asta o spun și acum și o susține: e loc pentru oricine la echipa asta, eu așa o văd: ar trebui să lăsăm fiecare câte puțin, e loc și de Vivi (n.r. Valeriu Răchită), și de Costel Lazăr, și de membri fondatori, și de primărie și de consiliu județean. Haideți și faceți ceva pentru echipa asta și exact asta le-am spus, cum văd eu lucrurile, după care am zis: domnule, mai e ceva? m-am ridicat și am plecat!”

În cadrul aceleiași emisiuni, Nicolae Constantin a declarat că în ciuda problemelor financiare de la echipă, nu va pleca, iar obiectivul este salvarea de la retrogradare.

VIDEO: Fragmentul din emisiunea Pasul la ofsaid de la Ploiești TV în care Constantin povestește întâlnirea cu Volosevici