5 ani de Titan Academy în Ploiești – O reușită în promovarea sănătății prin mișcare. Clienții fideli vor fi răsplătiți cu abonamente gratuite

Vineri, 18 noiembrie, se împlinesc 5 ani de când clubul de fitness și forță Titan Academy a fost inaugurat la Ploiești. Un proiect 100% autohton, pornit din dorința de a demonstra că sportul este pentru oricine, nu doar pentru profesioniști și că mișcarea este esențială pentru sănătate.

Situat în incinta Galeriilor Comerciale Winmarkt din centrul Ploieștiului, clubul Titan Academy a fost un pariu câștigat. Nu a fost deloc ușor să supraviețuiască pe o piață unde concurența este acerbă, mai ales că din cei 5 ani ai existenței mai bine de 2 ani au fost cu restricții în perioada pandemiei. Mai mult decât atât, sălile de sport au fost obligate să închidă pentru câteva luni, apoi să nu primească clienți mai mult de 30% din capacitatea sălilor.

Părea ireal ce se întâmpla, în condițiile în care sportul era dovedit a fi cel mai bun susținător al sistemului imunitar, cea mai bună metodă de a ne proteja. A contat mai puțin pentru cei care au luat decizii, însă sălile de sport s-au încăpățânat să existe, să spere că va veni și ziua în care vor putea să-și îndeplinească menirea.

Irina Oprea, administrator Titan Academy: ”Nu aș vrea să mai vorbim despre acei ani, despre cum a trebuit să plătim impozite și să susținem alte cheltuieli, deși nu aveam încasări. Aș vrea să vorbesc despre echipa Titan Academy, care a strâns rândurile la greu și care a mers mai departe, știind că într-o zi ne vom întoarce la normalitate.

Aș vrea să vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat după pandemie, când oamenii au realizat cât de importată este mișcarea. Acest ultim am a fost practic o explozie din acest punct de vedere, fiind anul cu cei mai mulți abonați, cu cei mai mulți doritori de mișcare, cu sau fără antrenor personal. De aceea, întotdeauna este bine să vezi partea pozitivă a oricărui necaz. Am avut ceva de învățat din cei doi ani de sedentarism impus și oamenii au înțeles perfect ce au de făcut.”

Titan Academy s-a impus ca un brand local de succes, un loc în care pe lângă destinația de bază -sportul s-au legat prietenii, au început colaborări și s-a putut socializa. Este un loc care impune respect, care respectă intimitatea și siguranța celor care îi trec pragul.

Cu mici excepții, echipa de traineri profesioniști, de kinetoterapeuți și toți ceilalți care compun colectivul are la bază colectivul închegat încă de acum 5 ani.

Pe lângă activitatea de bază de la sală, trainerii au obținut performanțe remarcabile în activitățile care îi pasionează

Florin Duțu este multiplu medaliat în competiții de culturism, Laurențiu Coman și colegii de la Xtreme Brothers au uimit publicul în finala de la Românii au talent. Și exemplele pot continua cu Leo Chelboiu, Marian Frunzeanu, Dragoș Constantin, Alex Cinatti, Mihai Nicolae, Ioana, Valentina, Liliana…

Irina Oprea: ”Titan Academy este o afacere care se susține. Și pentru ca susținerea pentru sănătate prin sport să nu fie doar un slogan, întorcând către comunitate ceea am primit de la ea, în toți acești 5 ani am considerat că putem acorda gratuitate copiilor clienților Titan. I-am motivat să facă sport, am dezvoltat programe pentru ei și i-am primit cu brațele deschise la clasele de grup dedicate. În cel de al 6-lea an venim cu noi provocări pentru ei. Unii poate vor face performanță, îi vom antrena fizic și mental să o facă, iar alții vor face doar mișcare pentru sănătate, într-o lume în care smartphoneurile ne distanțează din ce în ce mai mult de viața reală.”

Un loc special în inima echipei este medicul chirurg Dan Oprea, cel care a stat la baza proiectului și care a devenit… client fidel. Este un model pentru întreaga comunitate, celebrul chirurg demonstrând că vârsta nu contează, că oricând poți începe și poți susține o transformare radicală (detalii AICI)

Vineri, 18 noiembrie, la Titan Academy va fi și o tragere la sorți, în care cei mai norocoși dintre clienții cu abonamente active vor fi răsplătiți cu abonamente gratuite pentru următoarea perioadă, pe două săptămâni, o lună trei luni și un an. Tragerea la sorți va fi în direct și pe pagina de facebook Titan Academy, începând cu ora 12.00. Și dacă nu aveți încă un abonament la Titan, nu este târziu să încheiați unul până la momentul tragerii la sorți, poate vă veți număra printre câștigători. (P)

La Mulți ani, Titan Academy!