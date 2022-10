Pastilele pe care le lua Simona Halep – Rezultatele testelor antidoping făcute recent

Dana Safta (medic ORL și doctor în științe medicale) a vorbit despre pastilele pe care Simona Halep le ia zilnic. Sportiva a fost depistată pozitiv la un control antidoping care a avut loc pe durata US Open 2022 (cu substanța roxadustat), iar acum este suspendată provizoriu. Fosta lideră a WTA riscă până la 4 ani de suspendare, potrivit sport.hotnews.ro.

Într-o intevenție pentru Antena 3, Dana Safta a vorbit despre pastilele pe care Simona Halep le ia zilnic. De asemenea, a mai precizat, printre altele, și datele ultimelor controale antidoping la care a fost supusă fosta lideră a ierarhiei WTA.

„Fratele Simonei mi-a spus că, în decurs de 6 ani, Simona a făcut 106 teste antidoping. Pe 21 septembrie a mai făcut un test în România, care a ieșit negativ. Pe 7 octombrie i s-a făcut alt test, tot negativ.

Am acceptul Simonei să vă dezvălui că ea lua zilnic Euthyrox 50mcg și o pastilă anticoncepțională. Intervenția la nas a decurs minunat, dacă ar fi luat Roxadustat avea pericol de tromboză.

Am întrebat-o pe Simona ce face cu sticlele de apă în vestiar. A zis că întotdeauna le închide și le pune în sacul ei. Acesta nu e introdus în vreo cușetă, dar nici nu ar putea să facă cineva așa ceva… să-i pună ceva în sticlă” – Dana Safta, la Antena 3.

„Pe Simona o cunosc de ceva ani, legătura noastră a fost medic-pacient în urmă cu 8-9 ani și de aici s-a construit o prietenie, o relație de suflet și o consiliere medicală pe care bineînțeles că am făcut-o pentru că ea a avut încredere în mine, iar eu am fost corectă în ceea ce trebuia să fac pentru ea din punct de vedere medical și ulterior, bineînțeles, ajutând-o să-și depășească starea emoțională cu încredere și tot ce am putut să-i dau ca sprijin moral.

Cu siguranță eu nu pot să accept nicio clipă ideea că Simona, cu bună știință, a înghițit Roxadustat. Nu este posibil.

Cunoscând-o atât de bine și știind în primul rând cum are grijă de corpul ei și de fiecare dată dorința și când avea o prescripție într-o banală viroză, judecam prescripția ei în funcție de ceea ce lista de la Antidoping ne permitea.

Neglijență din partea ei și a echipei este exclus, pentru că echipa are tot interesul să o ajute, nu s-o împiedice, nu să o distrugă. Deci, această ipoteză eu n-am să pot să o accept niciodată. Am cunoscut această echipă”, a conchis Dr. Dana Safta, pentru sursa citată.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat vineri (n.r. 21 octombrie) că Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a picat un test antidoping la US Open 2022.

La scurt timp după precizarea care a făcut înconjurul planetei, Simona Halep a spus: „Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numita roxadustat într-o cantitate extrem de mică. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă”. Mai mult, fosta lideră WTA a precizat că se simte „complet confuză și trădată”.