Ce l-a nemulțumit pe antrenorul Petrolului după victoria, 4-0 cu Șelimber, din Cupa României [VIDEO]

Petrolul s-a impus clar în fața divizionarei secunde CSC 1599 Șelimbăr și își continuă parcursul în ediția 2022-2023 a Cupei României Betano. „Lupii” au câștigat cu 4-0 meciul disputat la Mediaș, cu golurile lui Huja, Velisar și Măzărache (2), toate reușitele venind, însă, după pauză, notează fcpetrolul.ro.

„Obiectiv îndeplinit, pentru că ne-am propus și ne-am dorit să mergem mai departe în Cupa României. Am reușit, dar, după părerea mea, scorul este cam aspru, pentru că în prima repriză cred că am fost puțin sub adversarii noștri! Am început, însă, partea a doua mai bine și din momentul în care am marcat prima dată ne-am făcut, practic, meciul ușor, pentru că au fost spații mult mai mari în defensiva adversă, lucru care a condus la scorul final.

Citește și Petrolul vinde la pachet biletele pentru meciurile cu FCSB și FC Argeș. Cât costă

Atunci când câștigăm toată echipa este de remarcat, doar că trebuie să avem o discuție serioasă și despre prima repriză, pentru că nu este normal să ne prezentăm la modul în care am făcut-o în această seară”, a concluzionat, imediat după meci, antrenorul Nicolae Constantin

Cupa României propune, în acest sezon, un sistem de desfășurare complet nou, în faza următoare a competiției urmând să se alcătuiască patru grupe de câte șase echipe. Tragerea la sorți va fi efectuată vineri, 30 septembrie, de la ora 12.00, cele 24 de echipe rămase în cursă urmând să fie repartizate în trei urne valorice.

Citește și Petrolul s-a calificat în noul format al Cupei României, după 4-0 cu CSC Șelimbăr

Pentru configurarea unei grupe vor fi extrase câte două formații din fiecare urnă valorică. Vor rezulta, astfel, trei meciuri pentru fiecare echipă, cu câte o adversară din fiecare urnă valorică, iar primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în faza sferturilor de finală, acolo unde se va reveni la sistemul eliminatoriu.

Atât sferturile de finală, cât și semifinalele și finala mare se vor juca într-o singură manșă, nu tur-retur.

VIDEO