Portarul austriac Andreas Leitner a semnat cu FC Petrolul Ploiești

Petrolul Ploiești și-a consolidat lotul de jucători, ultimul venit în tabăra „lupilor” fiind portarul austriac Andreas Leitner (28 ani, 1.84). Acesta a semnat un acord cu FC Petrolul Ploiești, angajamentul urmând să se întindă până la finalul sezonului 2023-2024, a anunțat FC Petrolul Ploiești.

Jucător cu mare experiență, având 213 de prezențe în Bundesliga, primul eșalon din Austria, potrivit FC Petrolul Ploiești, Leitner a evoluat în ultimele șase sezoane pentru FC Admira Wacker (de 9 ori campioană a Austriei și de 6 ori câștigătoare a Cupei Austriei), ratând doar nouă partide dintre cele disputate de către fosta sa echipă, începând din 24 septembrie 2016, în toate competițiile.

Andreas Leitner a fost căpitan al Admirei, din 2019, dar, în vară, a decis să se despartă de gruparea de care și-a legat aproape întreaga carieră, după retrogradarea acesteia în eșalonul secund.

„Am decis că este momentul să fac o schimbare în cariera mea, pentru că, din păcate, Admira a retrogradat și nu îmi doream să joc în eșalonul secund. Am vrut să încerc o altă experiență, să evoluez într-un campionat din afara Austriei, am primit oferta Petrolului și i-am dat curs. Știu că nivelul campionatului din România este unul ridicat, am văzut și ce atmosferă superbă este aici, la Ploiești, și îmi doresc să avem rezultate cât mai bune împreună”, a spus Leitner, potrivit FC Petrolul.

Pe lângă FC Admira, la nivel de seniori Leitner a mai jucat, timp de un sezon, pentru Austria Klagenfurt, având, totodată, selecții la toate naționalele de juniori ale Austriei.