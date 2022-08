Cum trăiește fotbalistul olandez al Petrolului la Ploiești: ”Micii sunt criminali! Buni de tot”

Bart Meijers (25 de ani), fotbalistul olandez al Petrolului, a prefațat derbiul cu Rapid București, care se va disputa în această seară pe stadionul Ilie Oană în fața a 15.000 de suporteri.

Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, el a vorbit și despre stilul de viață pe care l-a adoptat după ce a venit din Olanda la Ploiești.

Astfel, în afara vieții sportive, jucătorului străin îi place să călătorească și consideră că cel mai frumos oraș din România este Brașovul.

Cele mai interesante declarații pe care olandezul le-a făcut în gsp.ro:

Sunt aici cu iubita mea, Nathalie, plus câinele nostru. Și ei îi place mult aici. Îi place să se aventureze în diverse locuri din această țară, de fapt, ne aventurăm pentru a descoperi diverse orașe. Trăim o viață bună aici.

Cel mai mult îmi place Brașovul, nu este foarte departe de Ploiești. Toți românii mi-au recomandat de la bun început să vizitez Brașovul. Da, are ceva special, foarte mult datorită cadrului natural

Am văzut oameni foarte bogați aici, dar și oameni foarte săraci. Ar trebui să faceți mai multe pentru cei săraci.

Mâncare? Facem grătare la echipă, cu toții, e ceva frumos. Micii sunt criminali! Buni de tot. Câți pot să mănânc la o masă? Depinde. Dacă nu mănânc nimic înainte și nimic altceva, «dobor» 7-8 mici. Îi mănânc cu muștar sau mi-i fac gen hot dog.

Am ajuns și la Constanța, și la Mamaia, un oraș diferit față de Ploiești. Nu era foarte cald, am fost și la plajă. Am înțeles că sunt prețuri uriașe acolo, noi n-am ajuns în sezon. Poate, o dată, o să merg și la plajă când e cald. Prietenii mi-au zis că este un loc căutat de turiștii străini, dar și să arunci banii aiurea pe fereastră…