Ultimele vești din tabăra lupilor înaintea meciului Petrolul-Sepsi. Nicolae Constantin: ”Îmi doresc victoria!”

Fără puncte câștigate și fără gol marcat în acest debut de campionat, în ciuda impresiei bune pe care a lăsat-o în confruntările cu FC Voluntari și UTA, Petrolul își dorește să spargă, în sfârșit, gheața în Superliga, în meciul pe care îl va disputa duminică, de la ora 18.00, pe „Ilie Oană”, cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe. VIDEO la finalul textului.

Comunicatul clubului:

„Lupii” vor înfrunta un adversar în formă, Sepsi aflându-se între două jocuri europene, după ce, joi noapte, la Lubljiana, o obținut, la loteria loviturilor de pedeapsă, calificarea în turul următor din preliminariile Conference League.

„Întâlnim, cred, cea mai în formă formație din campionat. Sepsi are un antrenor cât se poate de experimentat, dar și un lot echilibrat, cu dubluri pe posturi, și cred că nu are probleme să facă oricând două echipe. Dar, vorbind despre noi, suntem bine, nu avem jucători accidentați, ne-am pregătit intens și așteptăm cu încredere acest joc”, a prefațat, antrenorul Nicolae Constantin, întâlnirea de mâine seară.

„Am fi naivi să ne culcăm pe o ureche gândindu-ne că ei vin obosiți, după ce joi au avut meci cu prelungiri și lovituri de departajare în Conference League! Au avut timp să se recupereze, totuși în fotbalul european se joacă din trei în trei zile, și, așa cum am mai spus, au un lot bun și cred că pot găsi oricând soluții. Sunt sigur că vor alinia o formație puternică în meciul de duminică”, a continuat tehnicianul petroliștilor, cel care a definit și ceea ce înseamnă, pentru el, un rezultat bun în întâlnirea cu Sepsi.

„Îmi doresc victoria și doar asta consider a fi un rezultat pozitiv! N-aș vrea să discutăm, din nou, după meci, că am jucat bine, dar nu am câștigat! Aș vrea să fim mai pragmatici și să obținem rezultatul de care avem nevoie. E important să câștigăm și pentru suporteri, pentru că au fost mereu și peste tot alături de noi, și trebuie să le oferim motive de satisfacție! Mă aștept să fie, din nou, multă lume și îmi doresc, din tot sufletul, ca spectatorii să plece mulțumiți de la stadion”, a mai spus Nicolae Constantin.

La rândul său, atacantul Mirko Ivanovski așteaptă, și el, ca Petrolul să puncteze în clasament. „Va fi un meci greu, contra unei echipe căreia îi place posesia, îi place să joace fotbal, care vine după câteva victorii și, cu siguranță, are multă încredere. Dar, jucăm acasă, avem suporterii în spate, sper și cred că vom obține victoria și, astfel, vom face lumea mulțumită”, a spus atacantul „galben-albaștrilor”.

„Sunt de părere că putem bate pe oricine, pentru că dacă nu am crede asta nu ar mai avea rost să jucăm fotbal! Nu știu dacă cei de la Sepsi vor fi sau nu obosiți, treaba noastră este să jucăm așa cum trebuie, așa cum ne-am pregătit și cum ne spune antrenorul, și, evident, să câștigăm meciul”, a mai afirmat Ivanovski.

