Cât costă biletele la meciul Petrolul - Sepsi din ”sferturile” Cupei României

Cu misiunea declarată a unui parcurs cât mai lung în Cupa României, „lupii” vor avea de trecut, la jumătatea săptămânii viitoare, examenul sferturilor de finală ale competiției. Astfel, miercuri, de la ora 17.30, FC Petrolul va juca, pe „Ilie Oană”, cu prim-divizionara Sepsi OSK Sf. Gheorghe, miza reprezentând-o calificarea în „careul de ași” al întrecerii.

Începând de astăzi, la casa de bilete a stadionului „Ilie Oană”, precum și on-line, accesând siteul www.entertix.ro (aici), au fost puse în vânzare biletele de acces pentru această întâlnire.

Casa de bilete va fi deschisă conform următorului program:

– miercuri 26.02 – joi 27.02: între orele 09.00-16.30;

– vineri, 28.02: între orele 09.00 -19.00;

– sâmbătă, 29.02: între orele 09.00 – 13.00;

– duminică, 01.03: între orele 08.00 – 12.00;

– luni, 02.03: între orele 09.00 – 16.30;

– marți, 03.03: între orele 09.00 – 19.00;

– miercuri, 04.03: între orele 09.00 – 17.30.

Așa cum se știe, prețurile biletelor la meciurile susținute de către FC Petrolul Ploiești sunt următoarele:

– Tribuna 0 – 25 lei.

– Tribuna I – 20 lei.

– Tribuna II – 12 lei.

– Peluze – 8 lei.

Abonamentele emise de către FC Petrolul Ploiești pentru sezonul în curs sunt valabile și la meciurile de Cupa României, organizate de către clubul nostru.

Biletele pot fi procurate şi on-line, accesând siteul Entertix (www.entertix.ro). Biletele pot fi comandate astfel:

– E-ticket (print at home)

Primiti link catre biletul in format electronic (e-Ticket) via e-mail. Acesta trebuie descarcat si tiparit.

Atentie: nu este suficient sa prezentati email-ul de confirmare a comenzii la intrare!

– Livrare prin curier

Primiti biletele prin curier. Se aplica taxe de curierat.

Entertix.ro este intermediar si nu este responsabil de livrare. Cu toate acestea, Entertix va depune toate eforturile pentru a asigura livrarea in termenii stabiliti. Termenele uzuale de livrare sunt de 2-3 zile lucratoare pentru Bucuresti sau 3-5 zile lucratoare pentru provincie. In cazul evenimentelor majore, sau in conditii meteorologice dificile, termenul de livrare poate creste pana la 14 zile lucratoare.

– Ridica de la punctele Entertix: Ploiesti – Casieria Stadionului „Ilie Oana”

Cost livrare: 2 lei

Comenzile pentru care a fost selectata metoda de plata: Plateste la sediu sunt rezervate 72 de ore din momentul realizarii comenzii.

In ziua evenimentului, toate comenzile cu metoda de plata: Plateste la sediu care nu au fost ridicate se anuleaza automant, chiar daca intervalul de timp de 72 de ore nu a trecut integral!

Un ghid complet al metodei de comandare on-line poate fi găsit aici: https://www.entertix.ro/info?p=13

De asemenea, biletele pot fi achiziţionate şi din magazinele partenere Entertix:

– din librariile Carturesti – http://carturesti.ro/info/librariile-carturesti

– din hypermarketurile Carrefour – https://carrefour.ro/corporate/magazine

sursa: fcpetrolul.ro