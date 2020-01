Doliu printre suporterii Petrolului. Sergiu, membru al grupării ”United”, a murit într-un accident în Anglia

Unul dintre cei mai înfocați suporteri ai Petrolului a murit în urma unui teribil accident rutier, petrecut în Anglia, chiar în timp ce acesta se îndrepta spre casă. Lupii gabeni au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru repatrierea trupului neînsuflețit al celui care a fost membru marcant al grupării ”United”.

Postarea pe Facebook a suporterilor petroliști:

MOBILIZARE PENTRU SERGIU!

Un sofer britanic inconstient l-a accidentat mortal pe Sergiu, membru al grupului United, curmand o viata in mod nedrept! Camaradul nostru chiar se indrepta catre Romania, fiind in zona aeroportului, in momentul petrecerii evenimentului blestemat! Haideti sa ajutam familia sa-l aduca acasa!

Mai jos, am preluat textul de pe pagina Peluzei Latin a(Peluza Latina) si fac apel la voi, petrolisti de aici sau din Diaspora sa facem un ultim gest in amintirea tovarasului nostru.

Sunt convins ca vom reusi!

Va multumesc si in numele tuturor transmit si eu...CONDOLENATE FAMILIEI SI DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA!

Iata textul - Vestea tragică a pierderii unui camarad ne determină să ne mobilizăm pentru repatrierea trupului acestuia din Anglia înapoi în țară. Costul aproximativ este de 3000 €. Orice ajutor este bine venit!

Mulțumim!

IBAN: RO50INGB0000999902887701

Vlasceanu Andrei

Diaspora:

Western Union, Money Gram tot pe numele Vlasceanu Andrei si lasati MTC-ul pe pagina peluzei sau a unui cunoscut din peluza.

REVOLUT: +40733779333, numar Revolut!

Poza cu contul bancar: