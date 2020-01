Prahoveanca Georgeta Popescu, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de Tineret. A ”zburat” cu bobul cu 130 km/oră

Georgeta Popescu, din Câmpina, a obținut medalia de aur la proba feminina de monobob a Jocurile Olimpice de Tineret organizate zilele acestea la Lausanne, Elveția.

Comunicatul COSR:

Bucurie imensa in randul componentilor Echipei Olimpice a Romaniei care se afla la Saint Moritz! Georgeta Popescu a fost de neinvins in proba feminina de monobob si dupa un parcurs fara greseala pe Pista naturala de bob Olimpia, a cucerit primul aur pentru Team Romania la Jocurile Olimpice de Tineret Lausanne 2020.



In finala, romanca a zburat cu viteze de aproape 130 km/h si a castigat ambele manse. In prima runda, cu timpul 1:13.44, reprezentanta Romaniei s-a instalat pe primul loc al clasamentului, pozitie pe care a incheiat concursul dupa ce in mansa a doua si-a imbunatatit performanta (1:13.40). Cu un timp total de 2:26.84, Georgeta Popescu s-a impus in fata Viktoriei Cernanska (2:27.35), din Slovacia, a doua clasata, si a reprezentantei Germaniei Celine Harms (2:27.36), ocupanta locului 3.



Eleva antrenorilor Cezar Georgian Popescu si Silviu Dan Scurtu a confirmat astfel asteptarile specialistilor, ea anuntandu-se un pretendent important la podium inca din timpul antrenamentelor oficiale unde s-a clasat de patru ori pe primul loc, o data pe locul doi, o data pe 3 si o data pe 6.