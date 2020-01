Suporterii Petrolul au luat ”foc” după proiectul CSM Ploiești de a înființa o echipă ”rivală”

Proiectul CSM Ploiești de a înființa o echipă de fotbal seniori nu este privit cu ochi buni de suporterii Petrolului.

Aceștia au postat numeroase comentarii negative pe rețelele sociale, criticând inițiativa autorităților locale de a finanța o echipă rivală ”lupilor galbeni”, dar și o echipă de fotbal feminin.

Contactat de observatorulph.ro, unul dintre cei mai înfocați suporteri ai Petrolului, Octav Preda, a declarat:

”Ce pot spune? În condițiile în care echipa orașului plătește câteva mii de euro să joace pe propriul stadion, iar acum vreun an și ceva am observat cu ochiul liber că unele zone din stadion sunt degradate, văd că există bani pentru... fotbal feminin, pentru echipe de seniori masculine. Deci, orașul ăsta nu e chiar așa sărac. Echipele astea nu prea au suporteri, decât rudele și prietenii, plus oficialii, dar trebuie să vedem partea plină a paharului pentru unii: apar noi locuri de muncă plătite! E fain. În timp ce echipa tuturor ploieștenilor și prahovenilor plătește cotă-parte la primărie și la fiecare fular vândut, din banii noștri, dar fără voința noastră, se înființează echipe și locuri de muncă pentru unii! Stadionul nu suntem în stare să-l facem țiplă, la capitolul bazelor de antrenament stăm dezastruos, părinții juniorilor încă mai scotbani din buzunar, dar noua ne...trebuie fotbal feminin. De ce nu ne-ar trebui spre exemplu volei, handbal masculin, poate si sectie de bob? Stam pe un sac de bani la Ploiesti! Orasul arata in halul in care arata, dar avem preocupari de-astea pentru...cetateni! Nu am nimic sa bage bani si sa mai faca inca 7 grupe pentru juniori. Asta, da! Dar atat! Tu iti faci echipa de seniori, cand ploiestenii tai au echipa-fanion pe care nu o ajuti financiar cu nimic?! Uitati-va la Pitesti sau chiar la Chindia! Nu mai au loc pe tricouri. Consiliul Local, Consiliul Judetean...la noi, nu se poate! Dar stati sa vedeti acum...dragoste de Petrolul! Se apropie campania electorala. 4 ani, nimeni pe nicaieri. I-a tinut cineva, la putere fiind, sa miste ceva? Nu. Dar, brusc acum, o sa ii apuce pasiunea de sport. Sau poate nu e vorba de Petrolul, vad ca ne tragem echipa feminina. Rugby nu mai avem de vreo 25 de ani pe aici, dar nu mai tipa nimeni. Bazele le numeri pe degete. Din partea mea sa faca ce vor. Daca nu tin cont de majoritate si echipele astea trebuie sa apara, asta e, ce putem noi face? Sunt un viitor cadou pentru urmatorul primar. Nu e bugetul asta si asa cocosat, asta ne lipsea! Sa fim sanatosi si sa nu uitam ca suntem partasi la asa ceva, mai mult sau mai putin. Baietii aia nu au ajuns la butoane decat prin votul majoritatii”.