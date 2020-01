Suporterii Petrolului își iau astăzi adio de la Marcel Catinca

Octav Preda, un suporter înfocat petrolist, a postat pe Facebook un anunț privind funeraliile fostului atacant Marcel Catinca. Acesta va fi înmormântat astăzi, iar cortegiul funerar va opri și la stadionul ”Ilie Oană”.

Mesajul lui Octav Preda postat pe Facebook:

Pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun de la fostul golgheter al echipei de la finele anilor 80, MARCEL CATINCA, e important de stiut ca slujba va avea loc la Catedrala Sf.Ioan Botezatorul din Ploiesti (acolo unde este deja depus), de la ora 13.00, traseul cortegiului urmand a trece pe la stadionul Ilie Oana (orele 14.15), apoi Cimitirul Bolovani (in jurul orelor 15.00). DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA IN PACE!



P.S. De remarcat ca inainte de a trece la cele sfinte, nea Marcel, in ciuda dificultatii de a se mai deplasa, a tinut sa fie prezent la inceputul saptamanii, la o ultima sedinta, la stadionul Ilie Oana!