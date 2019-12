Gigi Becali anunță că pleacă definitiv în Grecia de frica DNA-ului

Gigi Becali este hotărât să obțină cetățenia elenă pentru a scăpa de o nouă condamnare în urma unei anchete recente a DNA. Procurorii anticorupție îl acuză de spălare de bani.

"Am avut nişte probleme şi văd că încă le am, mi-a zis şi familia, hai să ne mutăm din ţară asta! Păi, dacă nu pot să-mi protejez familia... M-am dus în Grecia, m-am interesat, o să-mi iau cetăţenie. Şi eu, şi toată familia! Păi, am ajuns să stau la cheremul unui procuror, un puşti, că vrea el să se afirme şi inventează acuzaţii... El spune că ştiam în 2014, când eram în puşcărie, adică eu spălăm bani din puşcărie! Eu am dat banii la biserici, la oameni amărâţi, am salvat vieţi omeneşti. De asta am mers în Grecia, să iau cetăţenie la toată familia. Nu sunt dispus să mi se nască nepoţii şi eu să fiu în puşcărie. Eu am făcut puşcărie şi nu mai vreau să fac! Adică să am nepoţi şi eu să stau la puşcărie că vrea un procuror! E prejudiciu? Bine, mă, plătesc prejudiciu şi fac puşcărie în Grecia! În Grecia se pune o brăţară, nu faci puşcărie! Acolo faci puşcărie doar dacă dai în cap, omorî", a dezvăluit Gigi Becali la România TV, potrivit adevarul.ro.

Potrivit raportului realizat de Corpul de Control al premierului la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, drepturile litigioase pentru acest teren au fost cumparate in 2006 de Gigi Becali contra sumei de un milion de euro.



Ulterior, Becali a cedat initial drepturile litigioase catre firma Leoser, administrata de nepotul sau Vasile Gemabazi, pentru suma de 2,7 milioane de euro.



In 2009, Becali a cedat drepturile litigioase catre Vasile Geambazi contra sumei de 100.000 de euro. Nepotul sau a initiat demersurile pentru retrecedarea terenului. El a fost initial de acord sa primeasca o despagubire de la stat in valoare de 19,9 milioane de euro.

Raportul arata cronologic cum s-a derulat intreaga afacere, potrivit ziare.com:



- La data de 19 ianuarie 2010, Geambazi Vasile a declarat ca este de acord sa primeasca despagubiri banesti conforme cu valoarea vechiului amplasament, asa cum reiese din raportul de expertiza extrajudiciara din data de 24 august 2006, intocmit de Dumitrescu Zizi, respectiv suma de 19.950.000 de euro pentru 28,5 ha.



- Prin "Procura" autentificata sub nr. 3821 din data de 06 decembrie 2010, Geambazi l-a imputernicit pe Gigi Becali sa-l reprezinte "cu depline puteri in relatia cu Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor".



- La data de 9 iunie 2011, evaluatorul Emil Nutiu din cadrul societatii de evaluatori Business Evaluator SRL a intocmit pentru Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor - Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, raportul de evaluare, inregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor cu nr. 23285/R/22.06.2011, prin care terenul in suprafata totala de 21,75 ha, situat in orasul Voluntari, a fost evaluat la suma totala de 297.630.000 de lei (1.368 lei/mp), respectiv 71.339.884 de euro (328 euro/mp).



Raportul arata ca, fata de evaluarea terenului efectuata la data de 24 august 2006, in cuantum de 19.950.000 de euro, evaluatorul Emil Nutiu a supraevaluat terenul in suprafata de 21,75 ha cu suma de 51.389.884 de euro.



De asemenea, fata de o evaluare a terenului efectuata in luna iulie 2009, la solicitarea lui Gigi Beaci, de catre un evaluator din cadrul societatii Vertigo Valuation SRL, prin care valoarea terenului a fost estimata la suma de 45.600.000 de euro, evaluatorul Emil Nutiu a supraevaluat terenul in suprafata de 21,75 ha cu suma de 25.739.884 de euro.



"Evaluarea terenului, de catre evaluatorul Emil NUtiu, s-a facut pe baza unor oferte de vanzare a unor terenuri comparabile, din care una apartinea lui Becali George si nu printr-o documentare temeinica, respectiv fara a solicita date cu privire la tranzactii concrete cu terenuri similare celui evaluat, de la banci, notari publici sau birouri de carte funciara, date care ar fi oferit informatii cu privire la pretul real al pietei imobiliare"