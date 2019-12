La Azuga s-au pus în funcțiune tunurile de zăpadă pentru pârtiile de schi - FOTO

Primăria Azuga a pus în funcțiune tunurile de zăpadă astfel încât, începând de sâmbătă, 7 decembrie, pârtiile pentru începători să fie deschise.

„Tot ce avem disponibil, avem în funcțiune. Am intrat în normalitate. Cum am avut temperaturi scăzute, s-a apăsat butonul. Pământul este destul de cald și astfel am făcut grămezile de zăpadă, apoi intrăm cu mașina de bătut zăpadă și putem schia”, a declarat primarul stațiunii Azuga, Ciprian Barbu, pentru Mediafax.

Azuga are doar 7,5 km de pârtii de schi.

